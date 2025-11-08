Language
    पांच बड़े ग्रह कर रहे राश‍ि परिवर्तन, रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश दुनिया पर कैसा होगा असर

    By Prabhat Ranjan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    नवंबर में पांच बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। इस बदलाव से व्यापार में तेजी और रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है। राजनीति में अस्थिरता बनी रहेगी और सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है। सूर्य, शनि, गुरु और शुक्र के राशि परिवर्तन से लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे।

    कई ग्रह कर रहे राश‍ि परिवर्तन।

    जागरण संवाददाता, पटना।  नवंबर में ग्रह-गोचरों की दुनिया में हलचल होगी। माह में पांच बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर पड़ेगा।

    ज्योतिष आचार्य राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि ग्रहों के राशि परिवर्तन से व्यापार जगत में उछाल आएगा। रोजगार सृजन के नए अवसर बढ़ेंगे।

    दल-बदल की रहेगी स्‍थ‍ित‍ि

    राजनीति में अस्थिरता का माहौल, आरोप-प्रत्यारोप व दल बदल की स्थिति रहेगी। देश की सीमाओं पर तनाव के आसार होंगे। 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

    सूर्य के इस परिवर्तन में आत्म विश्वास में वृद्धि, सरकारी कार्य में लाभ और पिता से संबंध मधुर होंगे। 28 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी होंगे। ऐसे में लोगों के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।

    नौकरी में लाभ के आसार हैं। 24 नवंबर को गुरु ग्रह वक्री होंगे। ऐसे में निर्णय क्षमता प्रभावित होगी।

    शिक्षा और धन संबंधी मामलों में रुकावट के आसार है। 27 नवंबर को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों का परिवर्तन होने से राशियों पर असर पड़ेगा।

    ग्रहों के बदलाव का राशि पर असर

    मेष: नौकरी और करियर में बदलाव, पिता से संबंध प्रगाढ़ होंगे।

    वृष: वैवाहिक विषमता में कमी आएगी, क़ानूनी मामलों में राहत मिलेगी। 

    मिथुन: कार्य की जिम्मेदारी में वृद्धि होगी, साथी का सहयोग मिलेगा। 

    कर्क: प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता, निर्णय में सफलता। 

    सिंह: परिवार में बदलाव, संपत्ति में वृद्धि, मानसिक शांति। 

    कन्या: पदोन्नति और नौकरी में लाभ के योग बनेंगे, यात्रा का योग है। 

    तुला: धनागमन में उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य बेहतर होगा ।

    वृश्चिक: करियर में सफलता के आसार हैं।

    धनु: खर्च बढ़ेगा लेकि‍न रुके कार्य पूरे होंगे, आध्यात्मिक रूचि में भी बढ़ोतरी होगी।  

    मकर: आय में वृद्धि होने के आसार हैं। 

    कुंभ: नौकरी में सम्मान मिलेगा। 

    मीन: विदेश से शुभ संदेश मिलने की उम्‍मीद है। धार्मिक कार्यों में भागेदारी, भाग्य वृद्धि। 

