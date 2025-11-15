मैथ‍िली ठाकुर दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा के टिकट पर चुनी गई हैं। उनकी उम्र महज 25 वर्ष है। अपनी गायकी का लोहा मनवाने वाली मैथ‍िली ने राजद उम्‍मीदवार विनोद मिश्रा को 11730 मतों से हराया।

वहीं छह ऐसे निर्वाचित जनप्रत‍िनधि हैं जो 70 वां बसंत काफी पहले पार कर चुके हैं। सबसे युवा में जहां लोकगायिका मैथ‍िली ठाकुर (Singer Maithili Thakur) हैं तो सबसे बुजुर्ग सुपौल से जीते बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं।

इन्‍हीं में एक सबसे कम एवं सबसे अधिक उम्र के विजेताओं के नाम का है। पांच विजेता ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे कम है।

डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आने के बाद अब अलग-अलग तरह के विश्‍लेषण सामने आ रहे हैं।

सुपौल के त्रिवेणीगंज से जदयू के टिकट पर निर्वाचित हुईं सोनम रानी 27 वर्षों की हैं। उन्‍होंने राष्‍ट्रीय जनता दल के उम्‍मीदवार संतोष कुमार को 5683 मतों के अंतर से हराया है।

गायघाट से सांसद की पुत्री बनीं विधायक

मधुबनी के राजनगर से भाजपा प्रत्‍याशी सुजीत कुमार ने राजद के विष्‍णुदेव मोची को 42,185 मतों के बड़े अंतर से शिकस्‍त दी है। उनकी उम्र 30 वर्ष है।

इसी तरह भोजपुर के शाहपुर से भाजपा के उम्‍मीदवार राकेश रंजन भी 30 वर्ष के हैं। उन्‍होंने राजद के राहुल तिवारी को 15,225 मतों से हराया है।

मुजफ्फरपुर के गायघाट से 30 वर्ष की उम्र में जदयू के टिकट पर कोमल सिंह विधायक बनी हैं। उन्‍होंने राजद के निरंजन राय को 23,417 मतों से पराजित किया है।

मुजफ्फरपुर के ही सकरा से 30 वर्ष के आदित्‍य कुमार ने कांग्रेस उम्‍मीदवार उमेश कुमार राम को 15050 मतों से हराया है।

बिजेंद्र प्रसाद यादव सबसे बुजुर्ग

सुपौल से जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए बिजेंद्र प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचनेवाले विधायकों में सबसे अधिक उम्र के हैं। उनकी उम्र 79 वर्ष है।

उन्‍होंने कांग्रेस के मिन्‍नतुल्‍लाह रहमानी को 30803 मतों से हराया है। नालंदा के हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह ने कांग्रेस के अरुण कुमार को 48335 मतों से हराया। वे 78 वर्ष के हैं।

जमुई के चकाई से राजद की सावित्री देवी ने बिहार सरकार के मंत्री रहे सुमित कुमार सिंह को 12972 मतों से शिकस्‍त दी है। उनकी उम्र 77 वर्ष है।

खगड़‍िया के बेलहर से जदयू के टिकट पर पन्‍ना लाल सिंह पटेल जीते हैं। 76 वर्ष के पटेल ने कांग्रेस के मिथ‍िलेश कुमार निषाद को 35175 मतों से हराया।

कट‍िहार के मनिहारी से जीते कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह एवं सुपौल के निर्मली से जदयू के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव 76 वर्ष के हैं।