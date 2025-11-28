शपथ लिए बिना ही काम पर लग गईं मैथिली ठाकुर, बोलीं- 'छुट्टी' शब्द भूल गई हूं

डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा की विजेता उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अभी तक शपथ तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है।

एएनआई से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्हें अ बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही है. साथ हीं उन्होंने कहा कि भले ही अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है।

आराम जैसे शब्दों का मतलब भूल गई मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि चुनाव जीतने के बाद वेकेशन, छुट्टी या आराम जैसे शब्दों का मतलब ही भूल गई हैं. उन्होंने कहा, “ अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अब देर नहीं करनी है और काम में लग जाना है। इसके लिए वो उनका लगातार लोगों से मिलना-जुलना चल रहा है।”