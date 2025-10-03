Language
    पुणे में युवती को अश्लील फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले बेगूसराय के युवक को महाराष्ट्र पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By rupesh kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:59 PM (IST)

    महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना पुलिस के सहयोग से पर्रा गांव में छापेमारी कर राजकुमार शर्मा नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। राजकुमार पर आरोप है कि उसने पुणे में रहने वाली एक युवती को अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। राजकुमार को गिरफ्तार कर मुंबई ले गई।

    युवती को अश्लील फोटो-वीडियो से कर रहा था ब्लैकमेल

    संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना पुलिस के सहयोग से बुधवार को थाना क्षेत्र के पर्रा गांव में छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक पर पुणे में रह रही एक युवती को अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप है।

    गिरफ्तार युवक की पहचान पर्रा निवासी राजकुमार शर्मा, पिता शिव कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रकरण की मुख्य कड़ी युवती का राजस्थान का दोस्त भवानी सिंह राजपूत है। भवानी सिंह राजपूत ने युवती से वीडियो कॉलिंग के दौरान अश्लील क्लिप बना ली थी। इसके बाद यह क्लिप राजकुमार तक पहुंचा।

    आरोप है कि राजकुमार ने युवती के पिता, चाचा, चाची व रिश्तेदारों को यह वीडियो भेजकर उन्हें धमकाना शुरू किया और पैसों की मांग की। पीड़िता के पिता पुणे में किराना दुकान चलाते हैं। इसी दुकान पर भवानी सिंह काम करता था और वहीं से दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। परिवार को धमकी दिए जाने के बाद युवती ने महाराष्ट्र के पुणे पुलिस को लिखित शिकायत दी।

    इसके बाद मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने वीरपुर थाना पुलिस की मदद से छापेमारी की और राजकुमार को गिरफ्तार कर मुंबई ले गई। आरोपी राजकुमार भी पूणे में पहले युवती के घर के आसपास रहता था। वीरपुर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर आरोपित को दबोचा है।