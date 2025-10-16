लोहे से लोहा काटने के फार्मूले पर चला महागठबंधन, मोकामा में सूरजभान की पत्नी से अनंत सिंह का मुकाबला

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन लोहे से लोहा को काटने के फार्मूला पर चल रहा है। एनडीए ने यहां से जदयू उम्मीदवार के रूप में दबंग अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। महागठबंधन की ओर से वीणा देवी उनका मुकाबला कर रही हैं। वीणा पूर्व सांसद हैं। वह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। दबंगों की दुनिया में कभी अनंत सिंह से बड़ा नाम सूरजभान सिंह का हुआ करता था। इसी के दम पर वे 2000 में मोकामा विधानसभा से निर्दलीय जीते थे। नीतीश कुमार की सात दिनों की पहली सरकार का समर्थन किया था। बाद में वे लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ गए। अब राजद में आ गए हैं।

35 वर्षों से दबंग विधायक ऐसे तो बिहार की राजनीति में दबंग हमेशा चर्चा में रहे हैं। लेकिन, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जहां दबंगों का आना-जाना रहता है, मोकामा पर 1990 से अबतक दबंगों का ही कब्जा रहा है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने 1990 में पहली बार कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ कर जनता दल उम्मीदवार की हैसियत से मोकामा में जीत हासिल की थी। 2000 में सूरजभान सिंह ने उन्हें चुनौती दी। वे निर्दलीय जीते। पांच साल बाद ही दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। 2005 में अनंत सिंह जदयू टिकट पर जीते। तब से 2020 तक उनकी जीत होती रही। इस अवधि में वे एक बार निर्दलीय और एक बार राजट टिकट पर जीते। 2022 में एक मुकदमे में सजा मिलने के बाद अनंत सिंह को सजा मिली। विधानसभा की सदस्यता चली गई। उप चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी जीती। इसबीच अनंत सिंह उस मामले में बरी हो गए। 2025 में स्वयं लड़ रहे हैं।



बराबरी की उम्मीदवारी मोकामा ही हालत यह है कि अनंत सिंह यदि मैदान में हों तो परम्परागत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने में डर लगता है। अबतक हार के बावजूद सूरजभान के परिवार से ही उन्हें चुनौती मिलती रही है। विधानसभा के पिछले उपचुनाव में भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को सूरजभान की परिवारी सोनम देवी से चुनौती मिली थी। वह भाजपा उम्मीदवार थीं। सोनम को 63 हजार और नीलम को 79 हजार वोट मिले थे। सोनम राजद उम्मीदवार थीं। 2015 में जदयू ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था। नीरज की आपराधिक छवि नहीं है। वे वामपंथी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं। उनकी हार हो गई।