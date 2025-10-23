महागठबंधन में एकजुटता: तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए गए

राज्य ब्यूरो, पटना। लंबे राजनीतिक मंथन और अंदरूनी उठापटक के बाद आखिरकार महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। गुरुवार को पटना स्थित एक होटल में आयोजित महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में सभी सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जबकि विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस फैसले के साथ ही गठबंधन ने चुनावी समर में उतरने का बिगुल औपचारिक रूप से फूंक दिया।

एक मंच पर दिखी एकता, सभी दलों ने जताया भरोसा प्रेस कांफ्रेंस में राजद, कांग्रेस, वीआइपी, माले, सीपीआई और सीपीएम समेत सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता एक मंच पर मौजूद। नेताओं ने कहा “बिहार में जनता अब बदलाव चाहती है और वह बदलाव केवल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही संभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन की मजबूती के साथ खड़ी है। “हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने बिहार को पिछड़ेपन में धकेला है।”



तेजस्वी बोले अब बिहार में नई सोच और नए सपने की शुरुआत। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया कहा कि 20 वर्ष की डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा 20 वर्षों से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती थी पर इस बार चुनाव में नीतीश कुमार के नाम से भाजपा परहेज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा।

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा, “मैं सभी दलों के विश्वास और समर्थन के लिए आभारी हूं। बिहार को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हम युवाओं को अवसर देंगे, किसानों को सम्मान और गरीबों को हक़।”



तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन अब सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का साझा विज़न है। उन्होंने वादा किया कि गठबंधन सरकार बनने पर हर जिले में उद्योग व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी।



मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोई समाज उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। “हम सब मिलकर बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे।

प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद नेताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा।