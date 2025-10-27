Language
    महागठबंधन ने सुगौली से श्याम किशोर चौधरी को दिया समर्थन, विकासशील इंसान पार्टी ने किया एलान

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सुगौली विधानसभा क्षेत्र से श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देशानुसार यह फैसला लिया गया। महागठबंधन चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करेगा, जिसका लक्ष्य क्षेत्र का विकास और सामाजिक समरसता है।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में सुगौली विधानसभा क्षेत्र (संख्या – 11) से महागठबंधन ने श्याम किशोर चौधरी (चुनाव चिन्ह – ब्लैकबोर्ड) को अपना अधिकृत समर्थन देने की घोषणा की है। चौधरी केवट समाज से आते हैं और अब उन्हें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों का समर्थन प्राप्त हो गया है।

    वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देशानुसार और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सुगौली से श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का आधिकारिक एलान किया है।

    प्रवक्ता ने कहा, “महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर श्याम किशोर चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से अपील करते हैं कि वे एकजुटता के साथ मैदान में उतरें और चौधरी की भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें।”

    देव ज्योति ने आगे कहा कि यह समर्थन सुगौली क्षेत्र के विकास, जनकल्याण और सामाजिक समरसता के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि महागठबंधन की एकजुटता और जनता के समर्थन से श्याम किशोर चौधरी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे।