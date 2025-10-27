महागठबंधन ने सुगौली से श्याम किशोर चौधरी को दिया समर्थन, विकासशील इंसान पार्टी ने किया एलान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में सुगौली विधानसभा क्षेत्र (संख्या – 11) से महागठबंधन ने श्याम किशोर चौधरी (चुनाव चिन्ह – ब्लैकबोर्ड) को अपना अधिकृत समर्थन देने की घोषणा की है। चौधरी केवट समाज से आते हैं और अब उन्हें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों का समर्थन प्राप्त हो गया है।

वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देशानुसार और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सुगौली से श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का आधिकारिक एलान किया है।

प्रवक्ता ने कहा, “महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर श्याम किशोर चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से अपील करते हैं कि वे एकजुटता के साथ मैदान में उतरें और चौधरी की भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें।”