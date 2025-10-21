Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election: महागठबंधन में नामांकन के आखिरी दिन भी जारी रही खींचतान, लालगंज से मिली राहत

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:10 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में तनाव जारी रहा, लेकिन लालगंज सीट पर सहमति बनने से कुछ राहत मिली। नरकटियागंज में राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने हैं, जबकि चैनपुर में भी महागठबंधन के घटक दलों में टकराव देखने को मिला। लालगंज में कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया, जिससे राजद उम्मीदवार की राह आसान हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में नामांकन के आखिरी दिन तक खींचतान जारी रही। वहीं एक सीट पर राजद और कांग्रेस का झगड़ा खत्म हो गया, जिससे नेताओं ने राहत की सांस ली। आइए एक नजर डालते हैं। सियासी खींचतान की खबरों पर... 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नरकटियागंज में राजद और कांग्रेस आमने-सामने 

    जासं, बेतिया: जिले के नरकटियागंज विधानसभा सीट को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शुरू से चल रहे खींचतान में आखिरकार सहमति नहीं बनी। यहां महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस और राजद ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया है।

    राजद उम्मीदवार के रूप में प्रमुख उद्योगपति बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव ने सोमवार को गाजे- बाजे और भारी समर्थकों के भीड़ के बीच नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडेय के पौत्र शाश्वत केदार पांडेय ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया।

    कांग्रेस के उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडेय नामांकन दाखिल कर निकल रहे थे, तभी राजद के उम्मीदवार दीपक यादव नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। दोनों एक दूसरे से गले मिले और शुभकामनाएं दी। इस दोस्ताना चुनावी संघर्ष से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में ऊहापोह है।

    चैनपुर में महागठबंधन का छिन गया चैन

    कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन का चैन छिन गया। इसके घटक दल राजद और वीआइपी दोनों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन नामांकन कर दिया।

    राजद के बृजकिशोर बिंद व वीआईपी से बाल गोविन्द बिंद ने नामांकन किया है। इधर, राजग के घटक दल जद यू से मंत्री जमा खां प्रत्याशी हैं। उन्होंने गत विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी, बाद में जदयू में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बना दिया था।

    लालगंज में बन गई बात

     लालगंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार उर्फ राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया हैं। यहां से राजद ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और अन्नु शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है।

    इसके अलावा, महुआ से राइटटूरिकॉल पार्टी के मनोज कुमार और भारतीय राष्ट्रीय दल के बैद्यनाथ प्रसाद राय ने तथा महनार से निर्दलीय उम्मीदवार शीतल गुप्ता ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है।

    JMM ने तोड़ा गठबंधन

    महागठबंधन के साथी दल JMM ने बिहार चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर धोखे का आरोप लगाया और कहा कि वह झारखंड में भी महागठबंधन को लेकर समीक्षा करेंगे