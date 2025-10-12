Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर फैसला आज, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना
महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आज निर्णय होने की संभावना है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। विभिन्न दलों के बीच सीटों को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही है, और आज इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की सियासत आज दिल्ली में गर्म रहने वाली है। कांग्रेस, राजद और अन्य सहयोगी दलों के दिग्गज नेता एक बार फिर एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे के फार्मूले पर अंतिम सहमति बन सकती है। हालांकि, राजद-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रहा विवाद और वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी की सीट और उप मुख्यमंत्री पद जैसी मांग के बिंदुओं पर बैठक में समाधान संभावित है।दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दिल्ली रवाना हो चुके हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले समझौता करते हुए 70 से अधिक सीटों की मांग रखी है, जबकि राजद उसे 50 से 55 सीट देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य के कई क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है और वह अधिक हिस्सेदारी की हकदार है। वहीं, राजद का मानना है कि गठबंधन की मुख्य जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, इसलिए सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए।
इसी बीच मुकेश सहनी भी अपनी विकासशील इंसान पार्टी को कम से कम 15 सीट देने की मांग पर अड़े हुए हैं। यहीं नहीं उप मुख्यमंत्री पद को लेकर वे लगातार अपनी दावेदारी भी रख रहे हैं। महागठबंधन में वाम दलों को करीब 35 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर दिल्ली की बैठक में मंथन होगा। बैठक में लालू प्रसाद की मौजूदगी की भी बात हो रही है। इनके अलावा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अजय माकन व अन्य दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि यह तय करेगी कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर सीटों के विवाद से दरार गहरी होगी। दिल्ली की यह बैठक बिहार की चुनावी राजनीति के लिए निर्णायक मानी जा रही है।
