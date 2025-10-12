Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर फैसला आज, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की सियासत आज दिल्ली में गर्म रहने वाली है। कांग्रेस, राजद और अन्य सहयोगी दलों के दिग्गज नेता एक बार फिर एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे के फार्मूले पर अंतिम सहमति बन सकती है। हालांकि, राजद-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रहा विवाद और वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी की सीट और उप मुख्यमंत्री पद जैसी मांग के बिंदुओं पर बैठक में समाधान संभावित है।दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दिल्ली रवाना हो चुके हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले समझौता करते हुए 70 से अधिक सीटों की मांग रखी है, जबकि राजद उसे 50 से 55 सीट देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य के कई क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है और वह अधिक हिस्सेदारी की हकदार है। वहीं, राजद का मानना है कि गठबंधन की मुख्य जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, इसलिए सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए।