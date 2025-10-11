Mahagathbandhan Seat Sharing: अभी करना होगा और इंतजार, दीपंकर भट्टाचार्य ने बताया कब तक होगी सीट शेयरिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। भाकपा-माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम चरण में है। बस फाइनल टच देने की कोशिश हो रही है। एक-दो दिनों में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला हल हो जाएगा और इसकी घोषणा भी होगी।

2020 में एनडीए को हराने में जो कमी रह गई थी, उस कमी को इस बार दूर कर महागठबंधन एनडीए को हराकर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। शनिवार को उन्होंने यह बात पत्रकारों से कही। सीट बंटवारा कोई मसला नहीं इससे पहले दीपंकर ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर गांधी मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव, वीरेंद्र झा, दिव्या गौतम, जितेंद्र यादव, रणविजय कुमार, संतोष सहर, पुनीत पाठक और अली शाहिद समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

मौके पर पत्रकारों द्वारा माले के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पर दीपंकर ने कहा कि यह सही है कि 2020 की तुलना में भाकपा माले ने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है लेकिन अब सवाल एनडीए को हराने का है, महागठबंधन की मजबूती का है। इसलिए अब यह कोई मसला नहीं है।