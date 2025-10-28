Language
    Bihar Election 2025: महागठबंधन आज जारी करेगा घोषणा पत्र, उपमुख्यमंत्री फेस के लिए नए नाम का होगा एलान?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:43 AM (IST)

    महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में उपमुख्यमंत्री पद के लिए एक और नाम की घोषणा की संभावना है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वर्तमान में तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री हैं। घोषणा पत्र जारी करने से पहले गठबंधन दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

    तेजस्वी यादव और राहुल गांधी

    डिजिटल डेस्क, पटना।  चुनाव वाले बिहार में मंगलवार से राजनीतिक सरगर्मियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। विपक्षी INDIA ब्लॉक आज अपना घोषणापत्र जारी करेगा, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव प्रचार शुरू करने से एक दिन पहले होगा।

    महागठबंधन के CM उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने CM का चेहरा भी अनाउंस कर दिया है। आज हम 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम अगले 5 सालों में कैसे काम करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट होगा।

    उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि NDA अपने CM का नाम अनाउंस करे, उनकी क्या योजनाएं हैं? उनका विजन क्या है, और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे? हमने एक रोडमैप, एक विजन दिया है, और हम साफ हैं कि हम बिहार को नंबर वन बनाएंगे। वे सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं।

    हालांकि, INDIA ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए यादव ने देर शाम फेसबुक लाइव पर आकर नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों से झूठ बोला कि त्योहारों की भीड़ को देखते हुए 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी।

    अपने लैपटॉप पर भारी भीड़ वाली ट्रेनों और स्टेशनों के वीडियो दिखाते हुए यादव ने कहा, "हमने पहले कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं देखी। तो, वे 12,000 ट्रेनें कहाँ हैं? मैं अपने उन भाइयों से आग्रह करूंगा जो छठ मनाने के लिए दूर-दराज के स्थानों से घर लौटे हैं, वे ठेकुआ (आटे और गुड़ से बनी एक मिठाई) का आनंद लेने के बाद वापस न जाएं। चुनाव के दिन तक यहीं रहें और बदलाव के लिए वोट करें।"

    ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि घोषणापत्र जारी करने के दौरान कुछ अन्य राजनीतिक घोषणाएं भी की जा सकती हैं, जैसे कि अगर RJD, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन चुनाव जीतता है, तो अल्पसंख्यक समुदाय से एक उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

    इससे पहले, जब यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तो यह भी घोषणा की गई थी कि VIP प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस कदम का मकसद निषादों को लुभाना था, जो एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और जिससे सहनी संबंधित हैं।

    हालांकि, इस कदम की कुछ वर्गों ने आलोचना की है, जिसमें सत्तारूढ़ NDA और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी शामिल है, जो बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

    ओवैसी ने कहा, "एक यादव और एक निषाद को तो नामित किया है, लेकिन मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया है, जिनकी संख्या दोनों समुदायों से ज़्यादा है"।

    INDIA ब्लॉक अपने मैनिफेस्टो में यादव के हाल ही में किए गए कई वादों को शामिल कर सकता है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून भी शामिल है कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी हो।

    हालांकि, इस प्रस्ताव का सत्ताधारी NDA और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मज़ाक उड़ाया है, लेकिन RJD नेता ने जोर देकर कहा है कि उनकी टीम ने इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए एक "साइंटिफिक स्टडी" की है। लोगों को जिन दूसरे वादों पर नज़र रहेगी, उनमें "अति पिछड़ा संकल्प" में घोषित अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कई कदम शामिल हैं, जिसे पिछले महीने राहुल गांधी की मौजूदगी में यहां जारी किया गया था।

    इन वादों में SC/ST एक्ट की तर्ज पर एक कानून शामिल था, जो EBCs को अत्याचारों से बचाएगा, साथ ही वंचित जातियों के लिए 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण भी देगा। यादव तब डिप्टी CM थे जब नीतीश कुमार सरकार ने वंचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

    हालांकि इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन RJD नेता यह दावा कर रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो वे राज्य में किए गए जाति सर्वे के नतीजों के अनुसार आरक्षण में बढ़ोतरी की घोषणा करने वाले नए कानून लाएंगे।

    उन्होंने यह भी वादा किया है कि वे इस पर अमल करेंगे और केंद्र से गुजारिश करेंगे कि इस कानून को नौवीं अनुसूची में रखा जाए ताकि तमिलनाडु के आरक्षण कानूनों की तरह ये भी न्यायिक जांच से सुरक्षित रहें।

    इस बीच, INDIA ब्लॉक के अलग-अलग घटकों, खासकर RJD और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो सीट-शेयरिंग के इंतज़ाम में देरी के बाद बिखरे हुए थे, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनमें एकजुटता आएगी, क्योंकि गांधी बुधवार को यादव के साथ मंच शेयर करने वाले हैं, जब वे मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। 