Bihar Politics: CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज होगी महागठबंधन विधायक दल की बैठक, तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद

नीतीश की अध्यक्षता में आज होगी महागठबंधन विधायक दल की बैठक। (File Photo)

राज्य ब्यूरो, पटना: विधानमंडल के मॉनसून सत्र को ध्यान में रखकर सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक विधामसभा के सेंट्रल हाल में होगी। बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में यह चर्चा होगी कि सदन के दौरान सत्ताधारी दल के विधायकों को किस तरह से विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहना है तथा विपक्ष द्वारा उठाए गए मामले का किस तरह से एकजुटता के साथ प्रतिकार करना है। वहीं, जदयू विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को देर शाम वित्त, वाणिज्यकर व संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। राजद विधानमंडल दल की बैठक को लेकर अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। लैंड फॉर जॉब केसः तेजस्वी ने कहा, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, केस में दम नहीं है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद रविवार को पटना लौट आए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी दिल्ली से तेजस्वी के साथ आए। पत्रकारों द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में अपने ऊपर चार्जशीट के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि- भाजपा के खेल से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। केस में दम नहीं है। केवल इमेज को बदनाम के लिए यह सब हो रहा। हम लोग एकजुट होकर भाजपा की सर्जरी कर देंगे तो पता नहीं वे लोग कहां फेकाएंगे।

Edited By: Mohammad Sameer