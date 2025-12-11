Language
    पटना में MP की शराब तस्करी के मास्टरमाइंड उदय सहित 4 गिरफ्तार, 669 लीटर शराब व 17.61 लाख बरामद

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:19 AM (IST)

    पटना में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एमपी के शराब तस्कर उदय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके प

    सांकेतिक तस्वीर﻿

    जागरण संवाददाता, पटना। मध्य प्रदेश से शराब लाकर पटना, हाजीपुर से लेकर सारण तक तस्करी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत चार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    जक्कनपुर थाने की पुलिस ने मद्य निषेध विभाग की सूचना पर मीठापुर और इंदिरा नगर में दो घरों में दबिश देकर इनके पास से 669 लीटर शराब, जिसकी कीमत दस लाख रुपये बताई जा रही है, जब्त कर ली है।

    तस्करी में इस्तेमाल दो स्कूटी और आठ मोबाइल के साथ ही शराब तस्करी से अर्जित 17.61 लाख नकद बरामद किया गया है। चारों की पहचान उदय कुमार उर्फ हरीश, रोहित कुमार, कुणाल कुमार और अभिषेक कुमार के रूप में हुई। सभी सारण जिला के इसुआपुर और मशरक के रहने वाले है।

    उदय इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो पूर्व में भी मध्य प्रदेश में शराब स्टोर करने के मामले में जेल जा चुका है। सदर एएसपी अभिनव ने बताया कि सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एमपी में कहां से शराब खरीद रहे थे? इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उदय पूर्व में एमपी में जेल जा चुका है।

    पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित किराये का कमरा लेकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने पहले बुद्धा कालोनी में दबिश दी। वहां से मीठापुर पुराने बस स्टैंड और इंदिरा नगर में दो घरों की तलाशी ली गई, जहां से चारों आरोपितों को शराब की खेप, स्कूटी और नकद के साथ गिरफ्तार किया गया।

    पूछताछ में पता चला कि मास्टरमाइंड उदय शराब की तस्करी के लिए रोहित, कुणाल और अभिषेक को साथ रखा था। बदले में इन्हें कमीशन देता था। यह गिरोह पिछले एक साल से सक्रिय था। उदय का कनेक्शन मध्य प्रदेश में सक्रिय तस्करों से हैं।

    गिरोह मध्यम प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब दानापुर मंगा रहा था। फिर वहां से आटो-ई-रिक्शा के जरिए जक्कनपुर स्थित दोनों ठिकानों पर भेजा जाता था। चेन बनाकर पटना के साथ ही हाजीपुर से लेकर सारण तक तस्करी करते थे।