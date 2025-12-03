Language
    BJP ने कहा लूट की है लालू-राबड़ी की जमीन, RJD विधायक ने क्‍यों कह दिया-  इसमें कौन बड़ी बात है!

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    Bihar News: भाजपा ने आरोप लगाया है कि महुआबाग में जिस भूखंड पर लालू प्रसाद व राबड़ी देवी का आवास बन रहा है वह लूट का है। अब इस पर राजद विधायक भाई वीरे ...और पढ़ें

    Hero Image

    महुआबाग में बन रहा लालू प्रसाद का मकान। सोशल मीडिया

    राज्य ब्यूरो, पटना। Lalu Prasad Residence: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का निजी भवन फुलवारीशरीफ के महुआबाग में जिस भूखंड पर बन रहा है, वह बहुत पहले खरीदा गया गया था।

    बुधवार को विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इसका दावा किया। उन्होंने भाजपा के उस आरोप को निराधार बताया, जिसमें इस भूखंड और निर्माणाधीन भवन को भी लूट की संपत्ति बताया गया है।

    भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह भूखंड तो बहुत पहले खरीदा गया था, जिस पर अब मकान बन रहा है। उल्लेखनीय है कि अपने एक्स हैंडल पर निर्माणाधीन भवन का वीडियो पोस्ट कर भाजपा ने आरोप लगाया है कि जिस भूखंड पर लालू-राबड़ी की कोठी बन रही है, वह लूट का है और लैंड फार जाब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वहां छापा भी मारा था।

    इस पर प्रतिवाद में भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसकी कितनी संपत्ति है, हर कोई जानता है। वो (लालू) थोड़े किसी से लिए हुए हैं। भूखंड बहुत पहले का लिया हुआ है, अब मकान बना रहे हैं। इसमें कौन बड़ी बात है!

    विधानमंडल के दोनों सदनों में शिबू सोरेन-सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि

    बिहार विधानमंडल के दोनों सदनोंं में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं पूर्व राज्यपाल सतपाल मल्लिक सहित कई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।

    शिबू सोरेन 1985 में जामा से बिहार विधानसभा केे लिए निर्वाचित हुए थे। वे आठ बार लोकसभा एवं तीन बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे।केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था।

    सतपाल मलिक 2017-18 के बीच बिहार के राज्यपाल भी थे। इनके अलावा पूर्व विधायक स्व. हरिनंदन यादव, स्व. राणा गंगेश्वर सिंह एवं स्व. श्रीचंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई।

    विधानसभा में अध्यक्ष प्रेम कुमार एवं परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके बाद सदस्यों ने मौन रह कर दिवंगत राजनेताओं को श्रद्धंजलि दी। 