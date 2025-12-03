राज्य ब्यूरो, पटना। Lalu Prasad Residence: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का निजी भवन फुलवारीशरीफ के महुआबाग में जिस भूखंड पर बन रहा है, वह बहुत पहले खरीदा गया गया था। बुधवार को विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इसका दावा किया। उन्होंने भाजपा के उस आरोप को निराधार बताया, जिसमें इस भूखंड और निर्माणाधीन भवन को भी लूट की संपत्ति बताया गया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह भूखंड तो बहुत पहले खरीदा गया था, जिस पर अब मकान बन रहा है। उल्लेखनीय है कि अपने एक्स हैंडल पर निर्माणाधीन भवन का वीडियो पोस्ट कर भाजपा ने आरोप लगाया है कि जिस भूखंड पर लालू-राबड़ी की कोठी बन रही है, वह लूट का है और लैंड फार जाब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वहां छापा भी मारा था।

इस पर प्रतिवाद में भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसकी कितनी संपत्ति है, हर कोई जानता है। वो (लालू) थोड़े किसी से लिए हुए हैं। भूखंड बहुत पहले का लिया हुआ है, अब मकान बना रहे हैं। इसमें कौन बड़ी बात है!