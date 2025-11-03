बिहार चुनाव हुआ दिलचस्प, वोटिंग से ठीक पहले 'लालू' की मैदान में एंट्री; जेल में बंद उम्मीदवार के लिए किया रोड शो
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दानापुर में राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में रोड शो किया। रीतलाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव ने रामजीचक से बस में सवार होकर रोड शो की शुरुआत की, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस रोड शो ने दानापुर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।
संवाद सहयोगी, दानापुर।
करीब साल भर बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए अपने घर से निकले। उन्होंने दानापुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। राजद उम्मीदवार रीतलाल यादव की जीत की अपील की।
रीतलाल के जेल में रहने के कारण इस क्षेत्र में राजद का चुनाव प्रचार अभियान सुस्त चल रहा था। लालू प्रसाद के रोड शो करने के बाद इसमें तेजी आने की उम्मीद है। यहां छह नवंबर को मतदान है और मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा।
ठीक साल भर पहले लालू प्रसाद ने बेलागंज विधानसभा के उप चुनाव में राजद का प्रचार किया था। उसके बाद से उनकी सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि बंद पड़ी थी। बीच में 17 अगस्त को उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था।
दानापुर विधानसभा क्षेत्र लालू प्रसाद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके उम्मीदवार जेल में हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव रहे पूर्व सांसद रामकृपाल यादव एक दौर में उनके बेहद करीबी रहे हैं। इस साल लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी डॉ. मीसा भारती ने रामकृपाल को दानापुर लोकसभा क्षेत्र में पराजित किया था।
मीसा इस चुनाव में भी रामकृपाल की हार के लिए जी तोड मेहनत कर रही हैं। लालू प्रसाद स्वयं भी 1995 में दानापुर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उस समय वे राज्य के मुख्यमंत्री थे।
सोमवार की शाम लालू अपनी विशेष बस से रामजीचक पहुंचे। आगे की एक गाड़ी की छत पर राजद प्रत्याशी की पुत्री, भाई और चुनाव प्रभारी थे। लालू की एक झलक पाने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
वह बस के अंदर से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नासरीगंज, तकियापर, गोलापर होते हुए बस पड़ाव तक पहुंचे। यहां से शाहपुर दाउदपुर, लोदीपुर चांदमारी, आनंद बाजार होते हुए उसरी और शिवाला की ओर गए।
