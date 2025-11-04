Lalu Yadav: राम-श्याम के खिलाफ उतरे लालू यादव, पटना की सड़कों पर आकर झोंकी ताकत

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों व स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी। मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी फुलवारीशरीफ पहुंचे और महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया।

वहीं, एनडीए प्रत्याशी ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। जनसुराज ने वाहन रैली निकाली। सोमवार को दानापुर में रोड शो के दूसरे ही दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद फुलवारीशरीफ पहुंच गए। गत वर्ष लोकसभा चुनाव में भी लालू ने अपनी बड़ी पुत्री राजद प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में यहां रोड शो किया था। काफी दिनों बाद उनको अपने बीच देख महागठबंधन कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। विशेष बस में सवार लालू ने रोड शो की शुरुआत पुलिस कॉलोनी से की, वहां पहले से ही हजारों की भीड़ जमा थी। उसी बस पर सामने की सीट पर बैठे भाकपा माले प्रत्याशी गोपाल रविदास हाथ जोड़कर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे थे।

जबकि, लालू प्रसाद ने रथ के अंदर से हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। रोड शो पुलिस कॉलोनी से साकेत विहार, खोजा इमली, फुलवारी ब्लाक, चुनौटी कुआं, इसापुर, राय चौक, नोहसा मोड़, नवादा मोड़, एम्स गोलंबर, खगौल लख, बीएमपी-16, फुलवारी हाईस्कूल, राष्ट्रीय गंज, बड़ी मस्जिद, चौहरमल नगर, नया टोला होते हुए थाना गोलंबर तक पहुंचा।