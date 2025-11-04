Language
    Lalu Yadav: राम-श्याम के खिलाफ उतरे लालू यादव, पटना की सड़कों पर आकर झोंकी ताकत

    By Jagran News Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    Lalu Yadav Road Show: कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे राम और श्याम बाद में उनके विरोधी बन गए। राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों ने आरजेडी से अलग राह चुनी। लालू ने खुद पटना में उनके खिलाफ रोड शो किया, जो यह दर्शाता है कि वे अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लेते और पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए तत्पर हैं।

    Hero Image

    लालू यादव ने किया रोड शो। (जागरण)

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों व स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी। मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी फुलवारीशरीफ पहुंचे और महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया।

    वहीं, एनडीए प्रत्याशी ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। जनसुराज ने वाहन रैली निकाली। सोमवार को दानापुर में रोड शो के दूसरे ही दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद फुलवारीशरीफ पहुंच गए।

    गत वर्ष लोकसभा चुनाव में भी लालू ने अपनी बड़ी पुत्री राजद प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में यहां रोड शो किया था। काफी दिनों बाद उनको अपने बीच देख महागठबंधन कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया।

    विशेष बस में सवार लालू ने रोड शो की शुरुआत पुलिस कॉलोनी से की, वहां पहले से ही हजारों की भीड़ जमा थी। उसी बस पर सामने की सीट पर बैठे भाकपा माले प्रत्याशी गोपाल रविदास हाथ जोड़कर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे थे।

    जबकि, लालू प्रसाद ने रथ के अंदर से हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। रोड शो पुलिस कॉलोनी से साकेत विहार, खोजा इमली, फुलवारी ब्लाक, चुनौटी कुआं, इसापुर, राय चौक, नोहसा मोड़, नवादा मोड़, एम्स गोलंबर, खगौल लख, बीएमपी-16, फुलवारी हाईस्कूल, राष्ट्रीय गंज, बड़ी मस्जिद, चौहरमल नगर, नया टोला होते हुए थाना गोलंबर तक पहुंचा।

    मार्ग में कई स्थानों पर फूलों की वर्षा की गई, ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ 'बदलो सरकार, बदलो बिहार' के नारे लगाए गए।

    यहां से महागठबंधन के विरोध में खड़े राजग प्रत्याशी श्याम रजक कभी लालू के करीबियों में एक थे। कल लालू ने अपने दूसरे पुराने करीबी भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के खिलाफ दानापुर में रोड शो किया था।

    वहीं, एनडीए प्रत्याशी श्याम रजक के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। जो शहर के विभिन्न हिस्सों ने होता हुआ गुजरा। जनसुराज प्रत्याशी शशिकांत ने भी रैली निकाल कर पक्ष में वोट करने की अपील की।