    लालू यादव ने चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी को दिया टिकट, तेजप्रताप से है कनेक्शन

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:43 AM (IST)

    लालू यादव ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी की पत्नी को RJD का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अधिकारी की पत्नी परसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, और अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या होता है। यह निर्णय RJD और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

    चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी तो राजद का टिकट

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजद प्रमुख लालू यादव ने बिहार के सीजीएसटी कमिश्नर एवं निर्वाचन आयोग के नोडल अधिकारी विजय सिंह यादव की पत्नी डा. करिश्मा को सारण जिले परसा विधान सभा क्षेत्र से सिंबल दिया है। करिश्मा तेजप्रताप यादव की साली एवं पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं।

    उधर, करिश्मा ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, “मैं राजद में किसी लालच से नहीं आई हूं, बल्कि तेजस्वी और तेजप्रताप के नेतृत्व में काम करने आई हूं। हर किरदार निभाने के लिए तैयार हूं। लालू परिवार मेरे लिए परिवार के समान है।” उनके लिए लालू और दारोगा राय का आदर्श एक मार्गदर्शक जैसा है।

    पार्टी को उम्मीद है कि युवा और ग्रामीण वोटरों में इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। उधर, लालू यादव ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर खेल पलटने का प्रयास किया है और राजनीति को पूरी तरह रंगीन बना दिया है।