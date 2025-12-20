Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब लालू यादव की आंख का हुआ ऑपरेशन, बेटी ने शेयर की तस्वीरें

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष Lalu Yadav की आंख का ऑपरेशन दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुआ। बेटी मीसा भारती ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    अस्पताल से लालू यादव की तस्वीर। फोटो फेसबुक

    डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की आंख का ऑपरेशन शनिवार को दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुआ। उनकी बेटी मीसा भारती ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Misa Bharti ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, "अत्यंत संतोष के साथ साझा कर रही हूं कि मेरे पिताजी Lalu Prasad Yadav जी की मोतियाबिंद की सर्जरी Center for Sight में डॉ महिपाल सचदेव द्वारा सफलतापूर्वक की गई। इस कठिन समय में सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार। सभी समर्थकों एवं शुभचिंतकों से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना एवं शुभकामनाएं अपेक्षित हैं।"

    बता दें कि इससे पहले लालू यादव की किडनी भी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। यह ट्रीटमेंट दिसंबर 2022 में सिंगापुर में हुआ था, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट की थी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से ही लालू यादव जांच के लिए दिल्ली आते रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था, लेकिन उम्र संबंधी समस्याएं उन्हें घेरे हुए हैं।  