    लालू प्रसाद की मानसिकता बेटी विरोधी; BJP नेता ने RJD सुप्रीमो के लिए कयों कहा ऐसा? मीसा और रोहिणी आचार्य का ल‍िया नाम

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    Bihar Politics: भाजपा नेता ने लालू प्रसाद यादव पर बेटी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। उन्होंने मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का नाम लेते हुए कहा कि आ ...और पढ़ें

    मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बेटी डॉ. मीसा भारती और डॉक्‍टर के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। सौ-एक्‍स

    ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद का दिल्‍ली में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया है। उनकी बड़ी बेटी व सांसद मीसा भारती ने इसकी तस्‍वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किया। 

    इसपर BJP प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। राजद (राष्‍ट्रीय जनता दल) सुप्रीमो को बेटी विरोधी बता दिया है। उन्‍होंने अपने एक्‍स पर पोस्‍ट कर लिखा है-लालू यादव का जब क‍िडनी का ऑपरेशन हुआ तो बेटी रोह‍िणी (Rohini Acharya) ने अपनी क‍िडनी देकर करवाया।  

    आंख का ऑपरेशन हुआ तो बेटी मीसा ने करवाया, लेकि‍न जब जायदाद या पार्टी पर दावेदारी की बात होती है तो सिर्फ तेजस्‍वी (Tejashwi Yadav) ही याद आते हैं लालू जी को। 

    कथनी-करनी में बहुत अंतर 

    क्‍या यह लालू की बेटी विरोधी मानसिकता है? मह‍िला विरोधी मानसिकता है? पितृसत्‍ता के कट्टर समर्थक हैं लालू जी। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 

    बता दें क‍ि दिल्‍ली में लालू प्रसाद की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया है। शनिवार को ऑपरेशन के बाद मीसा भारती ने डॉक्‍टर और पिता के साथ तस्‍वीर साझा की थी। 

    इसमें उन्‍होंने लिखा था-ईश्‍वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाब‍िंद की सर्जरी सेंटर फॉर साइट (Center for Sight) में डॉ. मह‍िपाल सचदेव के कुशल नेतृत्‍व में सफलतापूर्वक संपन्‍न हुई।  

    इधर रविवार को पूर्व सीएम व विधान परिषद की नेता प्रत‍िपक्ष ने राजधानी के महुआबाग में बन रहे अपने आवास का जायजा लिया। उन्‍होंने वहां जाकर निर्माण कार्य का मुआयना किया और लौट आईं। 

    लालू प्रसाद के छोटे पुत्र व नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव लंबी छुट्टी पर हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ही वे बिहार छोड़कर दिल्‍ली चले गए, वहां से यूरोप में छुट्ट‍ियां बिताने चले गए। 

    समझा जाता है कि क्र‍िसमस और न्‍यू ईयर की छुट्ट‍ियां बिताने के बाद वे लौटेंगे। इधर राजद सुप्रीमो के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपनी बाइक राइडिंग और हवन करते तस्‍वीर साझा कर सुर्खियों में बने हैं। 