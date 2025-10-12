Language
    चुनाव से पहले लालू परिवार में बढ़ी तल्खी! तेजप्रताप ने भाई तेजस्वी के खिलाफ उठाया ये कदम

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू परिवार में तनाव बढ़ गया है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है, साथ ही अपनी बहनों मीसा और हेमा को भी अनफॉलो किया। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) बनाई है और 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। वह महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से उन्होंने 2015 में भी जीत हासिल की थी।

    तेजप्रताप ने तेजस्वी को किया अनफॉलो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू परिवार के बेटों के बीच जारी तनाव एक बार फिर सामने आ गई है। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया।

    इससे पहले उन्होंने अपनी बड़ी बहनों मीसा यादव और हेमा यादव को भी अनफॉलो किया था। तेजप्रताप यादव अब केवल पांच अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, जिनमें उनके परिवार के केवल तीन सदस्य शामिल हैं। जिसमें उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी माँ राबड़ी देवी और उनकी बहन राज लक्ष्मी यादव।

    13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा

    बता दें कि पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के नाम से एक पार्टी गठित की है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 13 अक्टूबर को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। यह घोषणा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना होने की उम्मीद है।

    यादव खुद महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये वही सीट है जो उन्होंने 2015 के चुनावों में राजद के सदस्य रहते हुए जीती थी। उन्होंने कहा "मैं परसों अपने उम्मीदवारों की घोषणा करूंगा। परसों बड़े ऐलान होंगे... मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा," फिलहाल महुआ सीट राजद नेता मुकेश कुमार रौशन के पास है।

    जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अन्य दलों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "हर कोई मुझसे मिलने आ रहा है।" बता दे कि लालू यादव बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को शादी शुदा होने के बाद भी एक महिला से प्रेम संबंध रखने के कारण पार्टी और परिवार से निकाला गया था। 

    इनपुट एएनआई के साथ