'हमने किसी को धमकी नहीं दी', ललन सिंह का रिएक्शन; FIR के बाद सफाई में और क्या कुछ कहा?
जदयू नेता ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने गरीबों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया, धमकी नहीं दी। मोकामा में विरोधियों को रोकने के आरोप पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दबंग नेता द्वारा गरीबों को वोट देने से रोकने के खिलाफ अपील की थी। उन्होंने राजद समर्थकों द्वारा एक जाति विशेष के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा को अस्वीकार्य बताया और चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही।
राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने कहा है कि हमने किसी को धमकी नहीं दी। गरीबों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। यही काम चुनाव आयोग भी करता है।
चुनाव आयोग आम मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील करता है। वे बुधवार को अपने उस वीडियों पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसके बारे में विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने मोकामा में लोगों से अपील की थी कि लोग विरोधियों को मतदान केंद्रों पर नहीं जाने दें।
इस मामले में ललन सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह वीडियो शिवनार गांव का है। इस गांव में राजद के एक दबंग नेता हैं। वे गरीबों को वोट नहीं देने देते हैं। उन्होंने उसी दबंग को घर में बंद करने और आग्रह पर मतदान करने की अनुमति देने की अपील की थी।
लोगों से कहा था कि वे गरीबों को मतदान का अवसर उपलब्ध कराएं। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नम्बर 15 से 27 तक के गरीब मतदाताओं को भी मतदान करने से रोकने की शिकायत मिली थी।
गरीबों को धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने मतदान किया तो छह ईंच छोटा कर दिया जाएगा। हमने ऐसी ही अपील वहां के अपने कार्यकर्ताओं से भी की है। कहा है कि हर हाल में गरीबों का मतदान सुनिश्चित कराएं।
ये गरीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटर हैं। इन्हें डरा कर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या दुखद है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन, उनकी शवयात्रा के दौरान राजद समर्थकों ने एक जाति विशेष के लोगों के प्रति जिस भाषा का उपयोग किया, वह स्वीकार्य नहीं है।
सिंह ने कहा कि उनके वीडियो के आधे हिस्से को दिखाया जा रहा है। कोई पूरा वीडियो देखे तो पता चलेगा कि मैने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मेरे विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हैं।आयोग का सम्मान करते हैं। हम आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे।
