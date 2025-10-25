पटना साहिब के 20 में से 13 वार्डों में पार्क नहीं, बच्चों की मुस्कान मोबाइल में कैद!

अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। कोरोना काल के बाद से हर उम्र के लोगों की जीवनशैली में बदलाव आया है, विशेषकर बच्चों के जीवन में। स्कूलों की पढ़ाई से लेकर खेल और मनोरंजन, सब कुछ मोबाइल में सिमट कर रह गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोबाइल पर अधिक समय बिताने के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चिकित्सक बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर खुले वातावरण में समय बिताने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए अभिभावक अपने वार्ड क्षेत्र में पार्क की तलाश कर रहे हैं।

बच्चों के खेलने के लिए झूले नहीं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बीस वार्डों में से तेरह वार्डों में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। जिन सात वार्डों में पार्क हैं, उनकी स्थिति भी खराब है। वहां न तो हरियाली है और न ही बच्चों के खेलने के लिए झूले।

सोलर लाइट खराब हैं, टहलने का पथ टूट चुका है, और सुरक्षा की भी कमी है। कई दशकों से प्रत्येक वार्ड में पार्क का निर्माण न होना मतदाताओं के लिए एक बड़ी कमी है, जिसे वे आगामी चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

वार्ड 53 में नुरानी बाग पार्क पटना साहिब विधानसभा की सीमा पश्चिम में वार्ड 52 से शुरू होती है, जहां एक भी पार्क नहीं है। वार्ड 53 में नुरानी बाग पार्क है, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में यह बदहाल है। वार्ड 54 और 56 में भी पार्क नहीं हैं।

वार्ड 57 में पार्क जैसा कुछ नहीं है, जबकि वार्ड 58 में एक व्यवस्थित पार्क है, लेकिन उसे विकसित करने की आवश्यकता है। वार्ड 60 में नेहरू चिल्ड्रेन पार्क की स्थिति ठीक है, लेकिन वहां भी झूले और शौचालय की कमी है।

शहीद जगदेव पार्क बच्चों के अनुकूल नहीं वार्ड 61 में महात्मा ज्योतिबा फूले पार्क जलमग्न हो जाता है, और वार्ड 62 का शहीद जगदेव पार्क बच्चों के अनुकूल नहीं है। वार्ड 63 से 72 तक के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक भी पार्क नहीं है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निगम और सरकारी जमीन पर पार्क निर्माण की आवश्यकता है। यदि इच्छाशक्ति और नेक नीयत हो, तो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में कम से कम एक पार्क का निर्माण संभव है।