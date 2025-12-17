Patna News: कुर्जी नाला परियोजना का कार्य शुरू, राजधानी की बड़ी आबादी को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में वर्षों से चली आ रही जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कुर्जी नाला परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। जलनिकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस विस्तृत परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तहत नाले के निर्माण के साथ-साथ उसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे न सिर्फ जलजमाव की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि आवागमन भी अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। परियोजना के अनुसार, कुर्जी नाला का कुल जलग्रहण क्षेत्र 15.48 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आनंदपुरी नाला डायवर्जन का क्षेत्रफल 1.21 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इस नाले के माध्यम से जयप्रकाश नगर, राजीव नगर, केशरी नगर, कुर्जी, एजी कॉलोनी, कौटिल्य नगर, सीडीए कॉलोनी, पटेल नगर, इंद्रा नगर और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला वर्षा जल और गंदा पानी प्रवाहित होता है। ये सभी क्षेत्र हर साल मानसून के दौरान गंभीर जलजमाव की समस्या से जूझते हैं, जिससे आम लोगों के साथ-साथ व्यवसाय और यातायात भी प्रभावित होता है।

राजीव नगर डीपीएस से कुर्जी तक तेज गति से चल रहा कार्य हार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के पाटलिपुत्र अंचल कार्य प्रमंडल के तहत राजीव नगर डीपीएस से कुर्जी नाला तक, शकुंतला मार्केट और अटल पथ होते हुए निर्माण एवं सुधार का कार्य प्रगति पर है। इस योजना को सात मार्च 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 180.99 करोड़ रुपये है, जबकि 149.56 करोड़ रुपये की अनुबंध राशि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

परियोजना को 22 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल राजीव नगर डीपीएस के समीप नाले की गाद निकासी का कार्य किया जा रहा है, वहीं पीएनएम माल के पीछे स्थित पुलिया के पास शीट पाइलिंग का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान जलनिकासी प्रभावित न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

आधुनिक ड्रेनेज तकनीक का उपयोग कुर्जी नाला परियोजना में आधुनिक ड्रेनेज तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि लंबे समय तक प्रभावी जलनिकासी सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान चरण में 11 श्रमिकों के साथ दो भारी मशीनें, हाइड्रोलिक पोकलेन तैनात की गई है। निर्माण सामग्री के रूप में 680 मीट्रिक टन शीट पाइल, 2400 क्यूबिक फीट कोर्स सैंड और 2200 क्यूबिक फीट कोर्स एग्रीगेट का उपयोग किया जा रहा है।