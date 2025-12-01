Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Krishi Vaniki Yojna: खरीद लें 10 रुपये का पौधा, 3 साल में 6 गुना कीमत देगी सरकार, पढ़ें पूरी डिटेल

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    बिहार सरकार किसानों के लिए कृषि वानिकी योजना लेकर आई है, जिसके तहत 10 रुपये में पौधा मिलेगा और 3 साल बाद 60 रुपये तक का फायदा हो सकता है। इस योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। किसान वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    10 रुपये के पौधे पर कमा सकते हैं मुनाफा। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में किसानों के उत्थान को लेकर नीतीश सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से एक ऐसी योजना आई है, जिसमें 10 रुपये में एक पौधा मिल जाएगा और इस स्कीम के तहत पौधा खरीदने पर 60 रुपये तक फायदा हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस योजना का नाम कृषि वानिकी योजना (Krihsi Vaniki Yojana) है। इस योजना के तहत आपको सिर्फ 10 रुपये में पौधे राज्य सरकार की ओर से मिल जाएंगे और 3 साल तक इन पौधों को सुरक्षित रखना पड़ता है।

    राज्य सरकार की ओर से संचालित इस योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाई जाय और फसलों में सुधार के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी वन विभाग की नर्सरी से अलग-अलग तरह के पौधे को प्राप्त कर सकते हैं।

     

    नर्सरी में शीशम, अमरूद, आंवला, नींबू, महोगनी, सागवान, जामुन, कचनार, आम नील गिरी, नीम, कदम्ब, पीपल, वर, बहेड़ा, पलास के पौधे खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को कम से कम 100 पौधे को खरीदना पड़ता है।

    योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज

    • जमीन का कागजात
    • आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
    • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

    इस संबंध में हरियाली मिशन के टेक्निकल ऑफिसर राजीव कुमार ने जानकारी दी। योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप 50 प्रतिशत से ज्यादा पौधे जीवित हो। इस योजना लाभ लेने के लिए जमीन का रसीद, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, कृषि विभाग का एक फॉर्म और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।

    कहां से प्राप्त करें पौधा

    टेक्निकल ऑफिसर ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरकर स्थानीय वन प्रमंडल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय में जमाकर पौधा प्राप्त कर सकते हैं।

    अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क

    इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी वन प्रमंडल/वन प्रक्षेत्र कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- बिहार में सड़क किनारे खड़े वाहनों को जब्त करेगी सरकार, परिवहन मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश

    ट्वीट में दी गई लिंक के न खुलने की वजह सर्वर में आई दिक्कत है, जिसे बुधवार (3/12/2025) तक सही करवा लिया जाएगा। इसके बाद योजना का लाभ लेने के इच्छुक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे।

    -

    - राजीव कुमार, टेक्निकल ऑफिसर, हरियाली मिशन