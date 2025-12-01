Krishi Vaniki Yojna: खरीद लें 10 रुपये का पौधा, 3 साल में 6 गुना कीमत देगी सरकार, पढ़ें पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में किसानों के उत्थान को लेकर नीतीश सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से एक ऐसी योजना आई है, जिसमें 10 रुपये में एक पौधा मिल जाएगा और इस स्कीम के तहत पौधा खरीदने पर 60 रुपये तक फायदा हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस योजना का नाम कृषि वानिकी योजना (Krihsi Vaniki Yojana) है। इस योजना के तहत आपको सिर्फ 10 रुपये में पौधे राज्य सरकार की ओर से मिल जाएंगे और 3 साल तक इन पौधों को सुरक्षित रखना पड़ता है। राज्य सरकार की ओर से संचालित इस योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाई जाय और फसलों में सुधार के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी वन विभाग की नर्सरी से अलग-अलग तरह के पौधे को प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई. टी. पी.) योजना का लाभ उठाएँ।



सिर्फ ₹10 प्रति पौधा सुरक्षित राशि जमा कर पॉप्लर के पौधे प्राप्त करें। 3 साल बाद, यदि 50% या अधिक पौधे सुरक्षित रहते हैं, तो पाएं ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि।



अधिक जानकारी के लिए नजदीकी वन प्रमंडल/वन प्रक्षेत्र कार्यालय… pic.twitter.com/FcjJ3B26GL — IPRD Bihar (@IPRDBihar) December 1, 2025 नर्सरी में शीशम, अमरूद, आंवला, नींबू, महोगनी, सागवान, जामुन, कचनार, आम नील गिरी, नीम, कदम्ब, पीपल, वर, बहेड़ा, पलास के पौधे खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को कम से कम 100 पौधे को खरीदना पड़ता है।