IAS Wives Association: कोइलवर मानसिक अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं, यूपी, एमपी से भी आ रहे रोगी

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पत्नी संघ (IAS Officers Wives Union), बिहार के सदस्यों ने कार्यकारी अध्यक्षा डा. रत्ना अमृत के नेतृत्व में रविवार को मानसिक रोगियों से मुलाकात की।

भोजपुर जिले के कोईलवर स्थित बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान में भर्ती मरीजों के इलाज का जायजा लिया और उन्नयन कार्यों का निरीक्षण कर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया।

संस्थान के निदेशक डा.जयेश रंजन व कर्मियों ने टीम का स्वागत किया और हाल ही में किए गए नवीनीकरण, उपचार सुविधाओं के उन्नयन तथा पुनर्वास व्यवस्थाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की।

निदेशक ने बताया कि मरीजों की सुविधा और देखभाल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं नेपाल से आए मानसिक रोगियों का भी इलाज होता है।

कंबल व बोर्ड गेम का वितरण

संघ की सदस्याओं ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों के बीच कंबल एवं बोर्ड गेम वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई, जिसमें सदस्याओं ने परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश द‍िया।