Kishanganj to Patna: रील, रियल, लिव-इन फिर शादी… इंस्टा-इश्क की पूरी फिल्मी कहानी
किशनगंज से पटना तक की एक फिल्मी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह कहानी रील से शुरू होकर रियल में बदली, फिर लिव-इन रिलेशनशिप और अंत में श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। इंटरनेट मीडिया की चमकती दुनिया में ‘रील’ से शुरू हुआ एक रिश्ता कब ‘रियल’ बनकर घर-परिवार की दहलीज पार कर गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। इंस्टाग्राम की लाइक, कमेंट और रोज़ की बातचीत ने दो शादीशुदा ज़िंदगियों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां एक तरफ प्यार का बहाव था और दूसरी तरफ रिश्तों का बिखराव। किशनगंज की 26 वर्षीय महिला ममता और पटना के सैलून चलाने वाले सन्नी की यह प्रेमकहानी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती- रील, रियल, लिव-इन और फिर मंदिर में शादी।
इंस्टाग्राम पर ‘रील्स के हीरो’ से शुरू हुई बात
कहानी की शुरुआत चार महीना पहले हुई, जब ममता ने इंस्टाग्राम पर सन्नी की रील्स देखनी शुरू की। सन्नी अपने सैलून की दिनभर की थकान मिटाने के लिए रील्स बनाता रहता था। पत्नी दो साल पहले किसी के साथ घर छोड़ गई थी, इसलिए वह अकेला अपना जीवन काट रहा था। इसी बीच ममता ने उसकी रील्स पर लगातार लाइक और कमेंट करने शुरू किए।
धीरे-धीरे उन्होंने नंबर शेयर किया और फोन पर घंटों बात होने लगी। दोनों अपनी-अपनी परेशानियां एक-दूसरे से बांटते, ममता ने बताया कि उसका वैवाहिक जीवन बेहद कड़वाहट भरा है, जबकि सन्नी ने भी अपनी टूटी शादी का दर्द सुनाया।
ऑनलाइन चैटिंग ने बढ़ाई नज़दीकियां
लाइक्स और कमेंट से शुरू हुई मुलाकातें अब रोजाना की चैटिंग, वीडियो कॉल और भावनात्मक सहारे तक पहुंच चुकी थीं। ममता को लगा कि उसकी जिंदगी में कोई उसकी बात सुनने वाला है।
इसी बहाव में एक दिन सन्नी ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ममता ने पहले इंकार किया, लेकिन धीरे-धीरे वह भी इस रिश्ते में खोती चली गई।
अंततः 3 दिसंबर को वह घर से यह कहकर निकली कि किसी काम से जा रही है, जबकि उसका असली गंतव्य था पटना।
चार दिन लिव-इन—फिर मंदिर में शादी
4 दिसंबर को ममता पटना पहुंची। सन्नी स्टेशन पर उसे लेने आया और सीधे अपने कमरे में ले गया। दोनों चार दिन तक लिव-इन में साथ रहे।
इसी दौरान दोनों मंदिर जाकर शादी भी कर आए और खुद को पति-पत्नी बताने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
घर वाले खोजते-खोजते पहुंचे पटना—रील ने खोला राज़
जब ममता किशनगंज अपने दो बच्चों और पति के पास नहीं लौटी, तो परिजनों ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन खंगालनी शुरू की।
इस बीच ममता के मामा को सन्नी का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला, एक वीडियो में पटना लिखा पोस्टर देखकर उन्हें यकीन हो गया कि भांजी पटना में ही है।
वे खोजते-खोजते पटना आ गए। सन्नी कभी छपरा का लोकेशन भेजता, कभी वैशाली का। दोनों को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन मामा ने चालाकी से कोर्ट मैरिज कराने का लालच दिया और गांधी मैदान में मिलने बुलाया। दोनों जैसे ही पहुंचे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
'मुझे लगा था वह सिंगल है' — ममता का दावा
पुलिस पूछताछ में ममता ने चौंकाने वाला दावा किया कि सन्नी ने खुद को सिंगल बताया था। उसने कहा कि पटना आने के बाद पता चला कि सन्नी भी शादीशुदा है। वह डर गई और रिश्ते को लेकर उलझन में पड़ गई।
ममता ने यह भी आरोप लगाया कि सन्नी ने उस पर ‘टोना-टोटका’ कर दिया, जिससे वह उसके असर में आ गई।
'उसने खुद बुलाया था' — सन्नी का बयान
वहीं, सन्नी का कहना है कि ममता ने ही उसे पटना बुलाने के लिए कहा था और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसने माना कि कई बार परिवार के कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन शादी करने का इरादा साफ था।
फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और परिवार को भी सूचना दे दी गई है। परिजन चाहते हैं कि ममता वापस घर लौट आए और अपने बच्चों का ख्याल रखे।
रील से शुरू हुआ यह रिश्ता जैसे-जैसे रियल हुआ, घर, परिवार, जिम्मेदारियां और समाज सब अचानक पीछे छूट गए। लेकिन आखिरकार ‘फिल्मी अंत’ पुलिस के हाथों गिरफ्तारी पर जाकर थम गया।
