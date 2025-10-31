पटना में दुकान से घर लौटते वक्त व्यक्ति को किया किडनैप, मदद के लिए थाने पहुंचा पीड़ित का बेटा

संवाद सहयोगी, बाढ़। थाना क्षेत्र के मासूमगंज गांव निवासी एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर अपने पिता को अपहरण करने का आरोप लगाया है। इस वावत पीड़ित सोनू कुमार ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित का कहना है की उसके पिता को दुकान से घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर अपने घर बुलाया और फिर पटना ले कर चले गए।

यहां बंधक बना कर रखे हुए है। पीड़ित का कहना है कि उसने पता करने के लिए काजीचक स्थित आरोपित के घर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसके पिता को घर भेज दिया गया। जब उसने घर में पता किया तब उसे पता चला कि उसके पिता घर नहीं लौटे। पुलिस केस दर्ज कर जांच मे जुट गयी है।

आपसी विवाद मे युवक का बाइक रोकवा पिस्तौल तानी और पीटा ृृवहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो एनटीपीसी थाना क्षेत्र के मददपुर गांव के निकट आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बाइक सवार युवक पर पिस्तौल तान दी। वहीं उसके साथ मारपीट भी की। इस वावत पीड़ित ग्वाशा शेखपुरा गांव निवासी दिवाकर कुमार द्वारा केस दर्ज कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित का कहना है कि वह अपने एक मित्र के साथ बाइक से बाढ़ बाजार समान खरीददारी करने जा रहा था। इसी बीच मददपुर गांव के दो युवक बाइक रुकवाई और कमर ने पिस्टल निकाल तान दिया।