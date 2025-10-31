Language
    पटना में दुकान से घर लौटते वक्त व्यक्ति को किया किडनैप, मदद के लिए थाने पहुंचा पीड़ित का बेटा

    By Braj Kishore Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:53 AM (IST)

    बाढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने पिता के अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार, उसके पिता को धोखे से पटना ले जाकर बंधक बनाया गया है। वहीं, एक अन्य घटना में, एनटीपीसी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर पिस्तौल तानकर मारपीट की गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    बाढ़ में अपहरण का आरोप: पुलिस जांच शुरू

    संवाद सहयोगी, बाढ़। थाना क्षेत्र के मासूमगंज गांव निवासी एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर अपने पिता को अपहरण करने का आरोप लगाया है। इस वावत पीड़ित सोनू कुमार ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित का कहना है की उसके पिता को दुकान से घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर अपने घर बुलाया और फिर पटना ले कर चले गए।

    यहां बंधक बना कर रखे हुए है। पीड़ित का कहना है कि उसने पता करने के लिए काजीचक स्थित आरोपित के घर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसके पिता को घर भेज दिया गया। जब उसने घर में पता किया तब उसे पता चला कि उसके पिता घर नहीं लौटे। पुलिस केस दर्ज कर जांच मे जुट गयी है।

    आपसी विवाद मे युवक का बाइक रोकवा पिस्तौल तानी और पीटा

     ृृवहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो एनटीपीसी थाना क्षेत्र के मददपुर गांव के निकट आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बाइक सवार युवक पर पिस्तौल तान दी। वहीं उसके साथ मारपीट भी की। इस वावत पीड़ित ग्वाशा शेखपुरा गांव निवासी दिवाकर कुमार द्वारा केस दर्ज कराया गया है।

    पुलिस ने बताया कि पीड़ित का कहना है कि वह अपने एक मित्र के साथ बाइक से बाढ़ बाजार समान खरीददारी करने जा रहा था। इसी बीच मददपुर गांव के दो युवक बाइक रुकवाई और कमर ने पिस्टल निकाल तान दिया।

    एक आरोपित गमछा से पीड़ित के सिर मे डाल कर जान मारने की नीयत से खींचने लगा। पीड़ित का कहना है की मारपीट के क्रम मे मौके पर भीड़ जमा हो गया । इसके बाद आरोपियों ने जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया । पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गयी है ।