फिरौती के लिए अपहरण हुए युवक को आठ घंटे में पुलिस ने कराया मुक्त, छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में शॉपिंग के लिए निकले सन्नी कुमार का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता स्वजनों को फोन कर पांच लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ घंटे के भीतर अपहृत को जीरोमाइल बाईपास स्थित एक मकान से सकुशल मुक्त कराते हुए घटना में शामिल छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों की पहचान वैशाली के लालगंज निवासी देवानंद कुमार, चित्रगुप्त नगर निवासी रमेश कुमार, गौरीचक के विकास कुमार, रामकृष्णा नगर निवासी मनोज कुमार, रोहतास के करगहर निवासी दीपक कुमार और जहानाबाद के सुकराबाद निवासी पवन कुमार के रूप में हुई।

पुलिस ने अपहृत की बाइक, उनका दो मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल काले रंग की स्कार्पियो, छह मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि मंगलवार को अपहरण कर फिरौती मांगने की सूचना मिली। अपहृत को सकुशल मुक्त कराने और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था।

तकनीकी जांच कर अपहृत को सकुशल मुक्त कराने के साथ ही छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में शामिल एक अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के आनंद विहार कालोनी रोड नंबर निवासी सन्नी कुमार मंगलवार बाइक से शापिंग के निकले थे। काफी देर बाद भी वह नहीं लौटे। इसी बीच स्वजन के मोबाइल नंबर पर फोन आया। जान से मारने की धमकी बताया गया कि सन्नी उनके चंगुल में है। रिहा करने के नाम पर पांच लाख की फिरौती मांगी गई। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। स्वजन डर गए और सूचना गर्दनीबाग थाना पुलिस को दी। तीन नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई।

तकनीकी जांच कर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से सन्नी का अपहरण किया गया था। वहां से उनकी बाइक को बरामद किया गया। इसी बीच, स्वजन के पास फिर फिरौती की रकम के लिए फोन आया। इस बार पैसा लेकर कहां लेकर आना है, मोबाइल पर लोकेशन भी भेजा गया।

भेजे गए लोकेशन पर स्वजन के साथ सादे लिबास में पहुंची पुलिस स्वजन ने भेजे गए लोकेशन को पुलिस के साथ साझा किया गया। स्वजन के साथ पुलिस सादे लिबास और वर्दी में बताए गए लोकेशन पर गोपनीय तरीके से आरोपितों की रेकी कर रही थी।

जैसे दो आरोपित देवानंद और रमेश कुमार उक्त बताए गए लोकेशन पर पहुंचे, पुलिस ने दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर विकास कुमार, मनोज कुमार, दीपक कुमार और पवन कुमार को दबोचा गया। फिर जीरोमाइल बाईपास के पास सटे एक किराये के कमरे से सन्नी को सकुशल मुक्त कराया गया।