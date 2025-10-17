जागरण संवाददाता, शेखपुरा। राजनीति में होने वाले अनोखे खेल का एक उदाहरण शुक्रवार को शेखपुरा में देखने को मिला। यहां जबरन नामांकन दाखिल करवाया गया है। मामला इसलिए रोचक हो गया है कि एक तरफ टिकट के लिए मारामारी चल रही है। टिकट कटने पर प्रत्‍याशी बिलख रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं। मारपीट तक हो रही है, तो दूसरी ओर एक गोलगप्‍पे बेचनेवाले को केवल इसलिए अगवा कर लिया गया कि उसका नामांकन कराना था। दरअसल उस युवक का नाम एक प्रत्‍याशी का हमनाम था। बहरहाल, मामला थाने पहुंच गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दरअसल एक युवक को अगवा कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने का आरोप लगाया गया है। युवक के पिता सुरेश महतो ने इस बाबत कसार थाने में लिखित शिकायत की है। इस संबंध में कसार थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। यह घटना शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। युवक गोलगप्पे बेचता है और उसका नाम रणधीर कुमार है। आशंका जताई जा रही है कि एनडीए के घटक दल जदयू के अधिकृत प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी का हमनाम होने के कारण वोटरों में भ्रम पैदा करने के लिए यह राजनीतिक साजिश की गई है।