भोजपुर में हथियार से खटाल संचालक की हत्या, शव पोखर के पास से बरामद, जांच जारी

आरा में एक खटाल संचालक शिवजी यादव की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। उनका शव बहीरो गैस एजेंसी के पास एक पोखरे से बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के बेटे रंजन कुमार ने जमीन विवाद और बकाया पैसे को लेकर कुछ लोगों पर शक जताया है।

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। नवादा थाना क्षेत्र के बहीरो गैस एजेंसी इलाके में सोमवार की रात नुकिलेदार हथियार से एक खटाल संचालक की हत्या कर दी गई। साथ ही साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को फेंक दिया गया। मंगलवार की सुबह बहीरो गैस एजेंसी स्थित पोखरा के समीप से शव बरामद किया गया।

मृतक 50 वर्षीय शिवजी यादव मूल रूप से उदवंतनगर थाना क्षेत्र के सेवगार गांव निवासी स्व.लुटावन यादव उर्फ स्व.सलुतावं यादव के पुत्र थे। वे वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के गोढ़ना रोड वार्ड नंबर 44 में अपना मकान बनाकर रहते थे। गोढ़ना स्थित गौरैया स्थान के पास ही अपना खटाल भी चलते थे।

मृतक के शरीर पर बाएं तरफ छाती पर खून लगा हुआ पाया गया जबकि गर्दन पर आठ नुकीलेदार हथियार से घोंपा हुआ जख्म का निशान पाया गया है। मृतक के स्वजन ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल,आरा में कराया गया। पुलिस एक को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। ठोंस कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

इधर, मृतक के बेटे रंजन कुमार कुमार ने बताया कि तीन-चार वर्ष पहले कुछ लोगों से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उस समय उन लोगों के पास उसके पिता का डेढ़ लाख रुपया बकाया भी था ,जो लेना था। सोमवार की रात उपरोक्त लोगों के साथ उसके पिता खटाल से निकले थे। उन्होंने वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा है। मंगलवार की सुबह उन्हें सूचना मिली के बहीरो गैस एजेंसी स्थित पोखरा में एक शव बरामद हुआ है, जो पुलिस सदर अस्पताल ले गई है।

सूचना पाकर परिजन आरा सदर अस्पताल पहुंचे और शव को देख उनकी पहचान की। इधर, रंजन कुमार ने यह भी बताया कि 29 सितंबर अष्टमी के दिन पूजा समिति के एक सदस्य उसके खटाल पर आए थे और उसके मड़ई को तोड़ दिए थे और उसके साथ मारपीट भी की थी।

उस दौरान उसके पिता द्वारा उसे कहा गया था कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से बात मत करना तुम्हें जो भी बात करना होगा मुझसे करना। उसके द्वारा रंजन कुमार से बराबर झगड़ा किया जाता है। वही दूसरी तरफ मृतक के बेटे रंजन कुमार ने अपने पिता की हत्या कर उनके शव को पोखरा में फेंकने का आरोप लगाया है।

बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। बता दे कि बीते वर्ष 18 अगस्त की देर रात हथियारबंद बदमाशों द्वारा नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति गेट के समीप मृतक के छोटे बेटे आशीष कुमार को गोली मार दी थी। उसे गोली पेट में मारी गई थी। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। मृतक अपने दो भाई व एक बहन में छोटे थे।