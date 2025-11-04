Kartik Snan: पटना के इन रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन, कार्तिक स्नान के चलते बदल गया ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, पटना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व में श्रद्धालुओं की जुटने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात ने कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन प्रतिबंधित और रूट डायवर्जन किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भोर से लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ जब तक कम नहीं हो जाती, कारगिल चौक से पूरब गायघाट तक किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। अशोक राजपथ में कारगिल चौक से गायघाट पुल के नीचे तक के सभी लिंक रोड भी बंद रहेंगे। केवल खजांची रोड से पटना कालेज और साइंस कालेज परिसर में श्रद्धालुओं के वाहन पार्क करने की अनुमति होगी। इसी तरह कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन सामान्य रहेगा।

जेपी सेतु पर मंगलवार की रात दस बजे से बुधवार की सुबह 11 बजे सोनपुर से पटना की ओर यातायात का परिचालन नहीं होगा। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जेपी गंगा सेतु से पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं आने दिया जाएगा।

यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि उक्त अवधि में महात्मा गांधी सेतु का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पटना जंक्शन, जीपीओ होते हुए नेहरू पथ से दानापुर या खगौल जाने वाली बस कारगिल चौक पर नहीं आकर गांधी मैदान गेट नंबर 10 के अंदर पार्क की जाएगी।

पर्व के दौरान यातायात पर निगरानी रखी जाएगी और किसी भी आपात स्थिति के लिए पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। दीघा, पाटीपुल, शिवा और मीनार घाट दीघा क्षेत्र से घाटों तक आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को पाटली पथ के उत्तरी छोर से यू-टर्न कराकर पार्क कराया जाएगा। पाटीपुल, दीघा, शिवा, मीनार घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन घाट के निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा करना होगा।

गेट नं. 83, 88 और 93 के घाटों की ओर जाने वाले वाहन गंगा पथ के अंडरपास से प्रवेश कर चिन्हित स्थलों पर पार्क करेंगे। कुर्जी घाट के लिए आने वाले वाहन कुर्जी मोड़ होते हुए गंगा पथ के अंडरपास से निर्धारित पार्किंग स्थल तक जाएंगे।

घाटवार पार्किंग व्यवस्था पीपापुल घाट पर दानापुर टेम्पो स्टैंड/जेपी सेतु के नीचे, जेपी सेतु पूर्वी घाट: पथ 01-02 के बीच गंगा पथ के उत्तर खाली जगह, दीघा क्षेत्रीय घाट रामजीचक, पाटीपुल, मीनार, शिवा घाट के लिए पाटलिपथ उत्तरी छोर, जेपी सेतु छोर उत्तर एवं दक्षिण दोनों फ्लैंक, रामजीचक आरओबी उपर, जेपी सेतु यातायात पोस्ट से पूरब गोलंबर के नीचे, गेट नंबर 93 घाट अंडर गंगा पथ के दक्षिण एवं रास्ते के पूरब चिमनी के पास, गेट नंबर 88 घाट गंगा पथ के उत्तर दक्षिण, गेट नंबर 83 घाट गंगा पथ के उत्तर, कुर्जी घाट, राजापुर पुल जेपी गंगा पथ के उत्तर, पहलवान घाट के पास, बांसघाट के पास, जेपी गंगा पथ के नीचे उत्तर रास्ते के पश्चिम खाली जगह, गांधी मैदान, पटना कालेज मैदान, साइंस कालेज, गायघाट पुल के नीचे किनारे फ्लैंक में, सिटी स्कूल चौक, मंगल तालाब परिसर सहित अन्य जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

गांधी मैदान में भी होगी वैकल्पिक पार्किंग पहलवान घाट, बांस घाट, कलेक्ट्रिएट और महेंद्रू घाट की ओर आने वाले वाहनों को जेपी गंगा पथ के नीचे निर्धारित स्थानों पर पार्क करने का निर्देश दिया गया है। गांधी मैदान में भी श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

पटना कालेज और साइंस कालेज आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन क्रमशः पटना कालेज मैदान और साइंस कालेज परिसर में पार्क होंगे। यदि कोई वाहन गलती से गायघाट से अशोक राजपथ पर आ जाता है तो उसे गांधी चौक से बारी पथ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

गायघाट पुल के नीचे तक आटो और व्यावसायिक वाहनों के आने पर रोक गायघाट जाने वाले वाहन पुरानी बाइपास या न्यू बाइपास के माध्यम से धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिस्कोमान गोलम्बर होकर निर्धारित पार्किंग स्थल तक जाएंगे। गायघाट पुल के नीचे व्यावसायिक वाहनों और टेम्पू का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

अगमकुआं आरओबी से आने वाले वाहन एनएमसीएच तक ही जा सकेंगे। बिस्कोमान या धनुकी मोड़ से आने वाले व्यावसायिक वाहन डंका इमली चौक तक जाएंगे। गांधी मैदान से गायघाट की ओर जाने वाले वाहन एक्जीविशन रोड, राजेंद्रनगर पुल और बहादुरपुर गुमटी होकर बाइपास मार्ग से गुजरेंगे।

अधिकारियों ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सोमवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने औचक निरीक्षण और इलाके में फ्लैग मार्च किया। नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार एवं मसौढ़ी एसडीपीओ ने मसौढ़ी थाना क्षेत्र स्थित डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सामग्री मूवमेंट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इमामगंज थाना क्षेत्र में एसडीपीओ के नेतृत्व में पटना पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया।