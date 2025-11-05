Kartik Purnima : आज पटना आने से बचें; गंगा स्नान के कारण भारी ट्रैफिक, अशोक राजपथ और मुख्य मार्ग जाम में फंसे
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण शहर में ट्रैफिक जाम लग गया है। अशोक राजपथ और दीघा लिंक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है।
डिजिटल डेस्क, पटना। धार्मिक आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए पटना के गंगा घाटों पर भारी भीड़ जुटी है, जिससे शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर अशोक राजपथ पर लगातार वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा, दीघा से जुड़ने वाले लिंक रोड पर भी वाहन दबाव के कारण जाम लगा हुआ है।
अशोक राजपथ पर जाम
अटल पथ फ्लाईओवर के नीचे और दीघा से अटल पथ सर्विस लेन पर भी वाहनों का आवागमन धीमा हो गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। भारी भीड़ और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण आम लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर हो रही है और सड़क पर फंसे यात्री परेशान नजर आ रहे हैं।
पटना के लोग जाम से परेशान
यह ट्रैफिक जाम न केवल यात्रियों के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरा बन सकता है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, लेकिन भीड़ के कारण जाम पूरी तरह से नहीं खुल पा रहा है।
घाट पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़
गंगा स्नान जैसे धार्मिक अवसरों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या पटना में हर साल देखने को मिलती है, लेकिन इस बार भीड़ इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था चरमरा गई है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और गंगा घाटों पर आने का समय बांटकर आने का प्रयास करें ताकि ट्रैफिक पर दबाव कम हो सके।
ट्रैफिक पुलिस लगातार मार्गों पर वाहन चालकों को संयम बरतने और निर्धारित रूट का पालन करने की सलाह दे रही है। उम्मीद है कि जल्द ही अतिरिक्त प्रबंधों से जाम की समस्या पर काबू पाया जाएगा और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।