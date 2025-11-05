Language
    Photo : कार्तिक पूर्णिमा पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, प्रशासन पूरी तरह सतर्क

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:40 AM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना की और दीपदान किया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, एनडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की गई है। घाटों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है।

    गंगा स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़

    डिजिटल डेस्क, पटना। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार तड़के से ही पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत लोग गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना में लीन दिखे।

    खाजेकला घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने वालों की उमड़ी भीड़

    घाटों पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान कर दीपदान किया। पटना के प्रमुख घाटों गांधी घाट, कलेक्टरी घाट, दीघा घाट, नगदमनी घाट, बाबू घाट और गुलबी घाट पर सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा रहा।

    कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कंगन घाट पर श्रद्दालुओं की उमड़ी भीड़

    श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें तैनात की गई हैं, वहीं पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है और घाटों के आसपास ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है।

    गायघाट में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करते श्रद्धालु

    प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि स्नान के लिए आने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और घाटों पर सावधानी बरतें।

    कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना जंक्शन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जागरण

    कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर गंगा तटों पर दीपों की लौ और भक्ति के स्वर से पूरा माहौल दिव्य और आलौकिक दिखाई दे रहा है।