Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, घाटों पर तैनात रहेंगी मेडिकल टीमें
कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पटना के घाटों पर स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की है। सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी शामिल हैं। जीवनरक्षक दवाओं से लैस एंबुलेंस भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहेंगी।
जागरण संवाददाता, पटना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस बार घाटों पर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की गई है।
सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पटना के सभी प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। हर टीम में डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी शामिल होंगे। इसके अलावा जीवनरक्षक दवाओं से लैस एंबुलेंस भी विभिन्न स्थानों पर मुस्तैद रहेंगी।
हर क्षेत्र में तैनात रहेगी एंबुलेंस सेवा
आदेश के अनुसार, दो एंबुलेंस जिला नियंत्रण कक्ष में, जबकि एक-एक एंबुलेंस पटना सिटी, दानापुर अनुमंडल और कुर्जी-दीघा घाट में तैनात रहेगी। सभी एंबुलेंस में प्रशिक्षित कर्मी रहेंगे जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाएंगे।
बड़े अस्पतालों में भी तैयार इमरजेंसी यूनिट
कार्तिक स्नान के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच, जीजीएस अस्पताल (पटना सिटी) और अन्य प्रमुख अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घाटों और अस्पतालों के बीच समन्वय बनाए रखेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत स्थानांतरित किया जा सके।
