Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, घाटों पर तैनात रहेंगी मेडिकल टीमें

जागरण संवाददाता, पटना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस बार घाटों पर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पटना के सभी प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। हर टीम में डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी शामिल होंगे। इसके अलावा जीवनरक्षक दवाओं से लैस एंबुलेंस भी विभिन्न स्थानों पर मुस्तैद रहेंगी।

हर क्षेत्र में तैनात रहेगी एंबुलेंस सेवा आदेश के अनुसार, दो एंबुलेंस जिला नियंत्रण कक्ष में, जबकि एक-एक एंबुलेंस पटना सिटी, दानापुर अनुमंडल और कुर्जी-दीघा घाट में तैनात रहेगी। सभी एंबुलेंस में प्रशिक्षित कर्मी रहेंगे जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाएंगे।