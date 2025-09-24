Language
    Jyotirlinga Darshan: ‘भारत गौरव पर्यटक ट्रेन’ से दक्षिण भारत यात्रा और ज्योतिर्लिंग दर्शन पांच दिसंबर से

    By vidya sagar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:52 PM (IST)

    आईआरसीटीसी ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के तहत दक्षिण भारत यात्रा पैकेज की घोषणा की है जो 5 दिसंबर से शुरू होगा। 12 रात और 13 दिनों की इस यात्रा में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यह ट्रेन सहरसा से शुरू होगी जिसमें 600 सीटें हैं। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर की जा सकती है।

    जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने यात्रियों के लिए एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक रेल यात्रा की घोषणा की है। ‘भारत गौरव पर्यटक ट्रेन’ के अंतर्गत तैयार किया गया यह विशेष पैकेज “दक्षिण भारत यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन” 5 दिसंबर से आरंभ होगा। यह यात्रा 12 रात और 13 दिनों की होगी, जिसमें श्रद्धालु दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के दर्शन कर सकेंगे।

    भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत सहरसा से हो रही है। इस ट्रेन में छह सौ सीटें उपलब्ध है। बोर्डिंग और डिबार्किंग की सुविधा सहरसा, सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज और चित्रकूट स्टेशनों से उपलब्ध कराई जाएगी।

    आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस यात्रा कार्यक्रम में तिरुपति का बालाजी मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी का विवेकानंद राक मेमोरियल और कन्याकुमारी मंदिर, त्रिवेंद्रम का पद्मनाभस्वामी मंदिर तथा आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग।

    इन स्थलों के दर्शन से यात्रियों को दक्षिण भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता का गहन अनुभव मिलेगा। यह योजना भारत सरकार की ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के अंतर्गत तैयार की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और श्रद्धालुओं को धार्मिक पर्यटन से जोड़ना है। सभी पैकेजों में रेल यात्रा, होटल आवास, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, सुरक्षा, बीमा तथा आइआरसीटीसी की विशेष मेजबानी शामिल है।

    बुकिंग और जानकारी के लिए यात्री आइआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही पटना स्थित आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 91 8595937731/32 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

    यह विशेष यात्रा बिहार और पूर्वी भारत के यात्रियों को दक्षिण भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नजदीक से देखने का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगी। प्रेस वार्ता में आंचलिक कार्यालय कोलकाता के मुख्य पर्वेक्षक संजीव कुमार व क्षेत्रीय कार्यालय पटना के मुख्य पर्वेक्षक दीपांकर मुन्ना भी मौके पर मौजूद थे।

    यात्रा के लिए तीन श्रेणियों में पैकेज

    • इकोनॉमी क्लास : 25,620 रुपये प्रति यात्री
    • स्टैंडर्ड क्लास : 35,440 रुपये प्रति यात्री
    • कंफर्ट क्लास : 49,175 रुपये प्रति यात्री