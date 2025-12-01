जज के ससुराल में चोरी, स्पाई कैमरे से पकड़ी गई मकान मालकिन और उसकी बेटी
पटना के पत्रकारनगर थाना क्षेत्र में एक जज के ससुराल के फ्लैट से 25 लाख के गहने और 5 लाख रुपये की चोरी हुई। पुलिस जांच में मकान मालकिन और उसकी बेटी की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्पाई कैमरे की मदद से चोरी का खुलासा हुआ, जिसमें मकान मालकिन गहने चुराते हुए पकड़ी गई। बुजुर्ग महिला की चाबी देने का फायदा उठाया गया।
जागरण संवाददाता, पटना। पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक जज के ससुराल के फ्लैट से 25 लाख के गहने व पांच लाख रुपये की चोरी कर ली गई। उनके ससुराल के लोग कई साल से उस फ्लैट में किरायेदार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
छानबीन में फ्लैट में लगाए गए स्पाई कैमरा और सीसीटीवी फुटेज देखने पर चौकाने वाली बात सामने आई। घटना में कोई गिरोह नहीं, बल्कि मकान मालकिन और उसकी बेटी की संलिप्तता उजागर हुई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
जिस घर के फ्लैट में चोरी की घटना हुई है, उसमें सिर्फ बुजुर्ग महिला रहती हैं। उनके दामाद जज हैं। कुछ दिन पीड़िता की बेटी में फ्लैट में आई। लॉकर देखा तो देखा कि गहने कम थे और नकद भी गायब थे। उन्हें संदेह हुआ कि कोई बाहरी लॉकर से धीरे-धीरे गहने और कैश चोरी कर रहा है।
उन्होंने आरोपित की पहचान की के लिए फ्लैट में एक स्पाई कैमरा लगा दिया। साथ ही आलमारी के सभी लाक को बदल दिया। दो दिन पहले बुजुर्ग महिला की बेटी फिर से फ्लैट पर आई। इस बार वह स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड किए गए फुटेज देखी।
रिकॉर्ड वीडियो को देखकर वह दंग रह गई। लाकर से गहने चुराते हुए मकान मालकिन और उसकी बेटी दिखी। इसके बाद पीड़िता की बेटी ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला जब भी घर का सामान लेने बाहर जाती थी, वह फ्लैट की चाबी आरोपित मकान मालकिन को देकर जाती थी। इसी बीच धीरे धीरे गहने और नकद गायब कर दिए जा रहे थे।
