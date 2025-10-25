Patna News: गाड़ियां खराब होने और VVIP मूवमेंट से जेपी सेतु जाम, घंटों रेंगते रहे वाहन
पटना में जेपी सेतु पर शुक्रवार शाम को भयंकर जाम लग गया। गाड़ियां खराब होने, दुर्घटनाओं और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण पटना से छपरा जाने वाली लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। छठ पर घर जा रहे लोगों को भारी परेशानी हुई। दीघा गोलंबर और अटल पथ पर भी जाम का असर दिखा। ट्रैफिक पुलिस ने रात साढ़े आठ बजे तक जाम खुलवाया।
जागरण संवाददाता, पटना। गाड़ियां खराब होने, दो जगह दुर्घटना और वीवीआईपी मूवमेंट से शुक्रवार की शाम जेपी सेतु पर पटना से छपरा की तरफ जाने वाला लेन कई घंटे जाम रहा।
इसका असर दीघा गोलंबर और अटल पथ पर भी देखने को मिला। पटना से छपरा की तरफ जाने वाले लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी, तो कई बार पहिया थम गया।
जेपी सेतु से होकर छठ पर गांव जाने वाले वाहन चालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाम छुड़ाने पर यातायात पुलिस के साथ ही दीघा थाने की पुलिस काफी देर तक पसीना बहाते रही। मौके पर ट्रैफिक एसपी भी पहुंच गए। रात करीब साढ़े आठ बजे वाहनों का दबाव कम हुआ। इसके बाद गाड़ियां आगे बढ़ने लगी।
छठ पर्व में अधिकांश लोग निजी वाहन से परिवार संग गांव लौट रहे हैं। शुक्रवार की दोपहर से ही जेपी गंगा पथ पर वाहनों की संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच जेपी सेतु पर वीवीआईपी मूवमेंट के कारण छपरा से पटना आने एक लेन पर कुछ देर के लिए यातायात को रोकना पड़ा। इसके बाद से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई।
बताया जा रहा है कि जेपी सेतु पर छपरा की ओर अंतिम छोर पर एक गाड़ी पलट गई थी। इस वजह से पटना से छपरा की तरफ वाहनों का दबाव बढ़ गया। वहां से गाड़ी हटाया गया और यातायात सामान्य हुआ। कुछ देर बाद ही जेपी सेतु पिलर नंबर 20 के पास फिर दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे दोबारा वाहनों का दबाव बढ़ गया।
जेपी सेतु पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। इसी बीच ओवरटेक की वजह से भी सामने से आ रही गाड़ियां जाम में फंस गई। जाम की वजह से कई वाहनों का क्लच प्लेट जल गया, जिससे वाहन खराब हो गए और मुश्किल बढ़ गई। छपरा जाने वाली लेन पूरी तरह जाम हो गई। दीघा गोलंबर और अटल पथ पर भी वाहनों की कतार लगी रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।