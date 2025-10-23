Bihar Elections 2025: भाजपा अध्यक्ष नड्डा की दो जनसभा आज, गृह मंत्री अमित शाह भी तीन दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे बिहार

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को दो दिवसीय बिहार प्रवास पर पटना आ रहे हैं। नड्डा औरंगाबाद के गोह एवं वैशाली के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुरुवार को पटना पहुंचेंगे। अमित शाह तीन दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद अमित शाह भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

नड्डा गुरुवार की सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट से वे औरंगाबाद स्थित गोह के लिए रवाना होंगे। 12 बजे गोह विधानसभा क्षेत्र में हाई स्कूल खेल मैदान, हसपुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा वैशाली के पातेपुर के लिए रवाना होंगे। जेपी नड्डा दो बजे पातेपुर में श्रीरामचंद्र सिंह उच्च विद्यालय के खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।