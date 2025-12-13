Language
    जेपी गंगा पर आठ-आठ क्लस्टर में लगेंगीं दुकानें, क‍िन्‍हें किया जाएगा आवंटित? अध‍िकारी ने बताया

    By Manish Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    दुकानों को व्यवस्थित कराते अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना (Patna Smart City Project) के अंतर्गत जेपी गंगा पथ (JP Ganga Path) के सुंदरीकरण को लेकर कार्य तेजी से प्रगति पर है।

    इसी क्रम में गंगा किनारे विकसित किए जा रहे फूड स्ट्रीट जोन में दुकानों को सुव्यवस्थित रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत दुकानों को आठ-आठ के क्लस्टर में स्थापित किया जा रहा है, ताकि पूरे क्षेत्र में समानता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

    प्रत्येक क्लस्टर में दो बड़ी, जबकि तीन-तीन मध्यम और छोटी दुकानों की व्यवस्था की जा रही है। शनिवार को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद शमशाद, पाटलिपुत्र अंचल की कार्यपालक पदाधिकारी पुण्य तरु सहित अधिकारियों की टीम की मौजूदगी में क्रेन की सहायता से दुकानों को निर्धारित स्थानों पर व्यवस्थित किया गया।

    अधिकारियों ने बताया कि गंगा किनारे फूड स्ट्रीट जोन में कुल 500 दुकानों को लगाया जाएगा, जिससे फुटपाथी दुकानदारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और शहर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

    करीब 250 दुकानों को लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, जिन्हें अब निर्धारित क्लस्टरों में सुव्यवस्थित रूप से लगाया जा रहा है। क्लस्टर में दुकानों के व्यवस्थित हो जाने के बाद इनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    प्रशासन का प्रयास रहेगा कि पहले से गंगा किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जाए। वहीं, दुकानों के शुल्क निर्धारण और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारी आपसी विचार-विमर्श में जुटे हुए हैं।

    दीघा गोलंबर पर स्थापित होगी जेपी की प्रतिमा

    जेपी गंगा पथ स्थित दीघा गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतिमा का निर्माण कार्य भी संपन्न हो चुका है।

    शीघ्र ही प्रतिमा की स्थापना कर विधिवत अनावरण किया जाएगा। इसके साथ, गोलंबर का भी सुंदरीकरण किए जाने की योजना है।