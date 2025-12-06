जेपी गंगा पथ पर लगेंगे 20 फीट ऊंचे भव्य गेट, उकेरे जाएंगे गंगा के 11 पौराणिक नाम

जागरण संवाददाता, पटना। जेपी गंगा पथ को राजधानी के नए आकर्षण के रूप में विकसित करने की दिशा में पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर सुंदरीकरण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पथ किनारे 20 फीट ऊंचे भव्य गेट लगाने का कार्य शुरू हुआ है। इन गेटों को आधुनिक डिजाइन, मजबूत संरचना और पाउडर कोटिंग के साथ तैयार किया जाएगा ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ और आकर्षक दिखें।

स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव इन विशेष आर्क गेटों पर गंगा के स्थान पर उसके सांस्कृतिक व पौराणिक महत्व वाले पर्यायवाची नाम स्टेनलेस स्टील लेटर में उकेरे जाएंगे। इसका उद्देश्य गंगा की विभिन्न पहचान को दर्शाते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना है।

गेट के दोनों ओर कॉलम पर हाई-क्वालिटी फैसाड लाइटिंग लगाई जाएगी, जो रात के समय पूरे क्षेत्र को भव्य रूप प्रदान करेगी। साथ ही, मुख्य प्रवेश बिंदु पर गंगा किनारे फूड स्ट्रीट का विशेष साइन भी स्थापित किया जाएगा, जिससे फूड स्ट्रीट की पहचान और आकर्षण और अधिक मजबूत होगा।