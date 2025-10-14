शेखपुरा से नौकरी के नाम पर दुबई गया युवक जाल में फंसा, डेढ़ महीने से सुराग नहीं

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। विदेश में नौकरी की लालच में घर से उधार-कर्ज लेकर दुबई गया शेखपुरा का एक युवक एजेंट के जाल में फंस गया है। दुबई में फंसे इस युवक अमीर खान की माता सोनी खातून तथा परिवार के सदस्यों ने यहां जिलाधिकारी से मिलकर उसे सुरक्षित घर लाने की गुहार लगाई है। अमीर खान शेखपुरा नगर क्षेत्र के बड़ी दरगाह मोहल्ले का निवासी है।

अमीर खान की माता तथा चाची ने बताया डेढ़ महीने से अमीर से कोई संपर्क भी नहीं हो रहा है। उसका मोबाइल फोन लगातार बंद मिलता है। चार महीने पूर्व अमीर शेखपुरा से कर्ज-उधार लेकर शारजाह के वर्ल्ड स्टार कंपनी नाम की टूर एजेंसी के माध्यम से दुबई गया था। उक्त एजेंसी के एजेंट नवादा का मनौव्वार के माध्यम से अमीर दुबई गया था, जिसके बदले एजेंट को एक लाख रुपया नकदी दिया था।

माता सोनी खातून ने बताया अमीर एसी तथा फ्रिज का टेक्नीशियन है। इसी नाम पर वह एजेंट मनौव्वर के माध्यम से दुबई गया था। मगर दुबई पहुंचते ही वह जाल में फंस गया। एसी-फ्रिज के मिस्त्री अमीर को दुबई में ईंट और गारा ढोने के काम में लगा दिया गया। कई सप्ताह तक उसे वहां कोई नकदी मजदूरी के बजाय सिर्फ दोनों शाम खाना पर काम कराया गया। ये सारी बातें अमीर ने फोन पर अपनी माता तथा घर वालों को बताई। इसी क्रम में 20 अगस्त से घर वालों की अमीर से बातचीत भी बंद हो गई।