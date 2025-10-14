Language
    शेखपुरा से नौकरी के नाम पर दुबई गया युवक जाल में फंसा, डेढ़ महीने से सुराग नहीं

    By Arbind Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    शेखपुरा का अमीर खान विदेश में नौकरी के लालच में एजेंट के जाल में फंस गया है। कर्ज लेकर दुबई गए अमीर को वहां ईंट ढोने के काम में लगा दिया गया और कई हफ्तों तक मजदूरी भी नहीं दी गई। 20 अगस्त से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार ने जिलाधिकारी से उसे सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है और एजेंट की तलाश जारी है।

    डेढ़ महीने से सुराग नहीं

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। विदेश में नौकरी की लालच में घर से उधार-कर्ज लेकर दुबई गया शेखपुरा का एक युवक एजेंट के जाल में फंस गया है। दुबई में फंसे इस युवक अमीर खान की माता सोनी खातून तथा परिवार के सदस्यों ने यहां जिलाधिकारी से मिलकर उसे सुरक्षित घर लाने की गुहार लगाई है। अमीर खान शेखपुरा नगर क्षेत्र के बड़ी दरगाह मोहल्ले का निवासी है।

    अमीर खान की माता तथा चाची ने बताया डेढ़ महीने से अमीर से कोई संपर्क भी नहीं हो रहा है। उसका मोबाइल फोन लगातार बंद मिलता है। चार महीने पूर्व अमीर शेखपुरा से कर्ज-उधार लेकर शारजाह के वर्ल्ड स्टार कंपनी नाम की टूर एजेंसी के माध्यम से दुबई गया था। उक्त एजेंसी के एजेंट नवादा का मनौव्वार के माध्यम से अमीर दुबई गया था, जिसके बदले एजेंट को एक लाख रुपया नकदी दिया था।

    माता सोनी खातून ने बताया अमीर एसी तथा फ्रिज का टेक्नीशियन है। इसी नाम पर वह एजेंट मनौव्वर के माध्यम से दुबई गया था। मगर दुबई पहुंचते ही वह जाल में फंस गया। एसी-फ्रिज के मिस्त्री अमीर को दुबई में ईंट और गारा ढोने के काम में लगा दिया गया। कई सप्ताह तक उसे वहां कोई नकदी मजदूरी के बजाय सिर्फ दोनों शाम खाना पर काम कराया गया। ये सारी बातें अमीर ने फोन पर अपनी माता तथा घर वालों को बताई। इसी क्रम में 20 अगस्त से घर वालों की अमीर से बातचीत भी बंद हो गई।

    माता ने बताया अंतिम बातचीत 20 अगस्त को हुई है, उसके बाद अमीर का फोन लगातार बंद मिल रहा है। अमीर का पता लगाने के लिए परिवार वालों ने नवादा जाकर उक्त एजेंट मनौव्वर से संपर्क करने का प्रयास किया तब पता चला वह नवादा छोड़कर दिल्ली भाग गया है। अब अपने बेटे का सुराग पता करके उसे सुरक्षित घर वापस लाने के लिए परिवार के लोग भटक रहे हैं। 