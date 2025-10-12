Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'क्या हम झाल बजाएंगे?', महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर JMM ने दिखाए सख्त तेवर

    By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:36 AM (IST)

    पटना से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के बीच, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन को कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संगठन के साथ समझौता नहीं करेगी और जीतने की शर्त पर सीटें चाहती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन जारी है। वहीं दूसरी ओर दोनों गठबंधनों की सीटों का एलान नहीं हुआ है, जिससे गठबंधन के साथियों में बेचैनी देखी जा रही है। शनिवार को JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को कड़े तेवर दिखाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "बिहार चुनाव त्योहारों के मौसम में हो रहे हैं, लोग अपने निजी कामों में व्यस्त रहेंगे। हमने पार्टी हाईकमान से जल्द ही उम्मीदवारों पर फैसला लेने का आग्रह किया है। उत्तर बिहार और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमारी रणनीतिक पकड़ है।

    जैसे ही उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे, आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। 

    उन्होंने कहा कि अपने संगठन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम संगठन की पार्टनरशिप में साथ है डिक्टेरशिप में नहीं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने जीतने की शर्त पर अपनी सीटें बताई हैं। आशा है जल्द फैसला हो जाएगा।


    समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ