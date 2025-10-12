'क्या हम झाल बजाएंगे?', महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर JMM ने दिखाए सख्त तेवर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन जारी है। वहीं दूसरी ओर दोनों गठबंधनों की सीटों का एलान नहीं हुआ है, जिससे गठबंधन के साथियों में बेचैनी देखी जा रही है। शनिवार को JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को कड़े तेवर दिखाया है।

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "बिहार चुनाव त्योहारों के मौसम में हो रहे हैं, लोग अपने निजी कामों में व्यस्त रहेंगे। हमने पार्टी हाईकमान से जल्द ही उम्मीदवारों पर फैसला लेने का आग्रह किया है। उत्तर बिहार और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमारी रणनीतिक पकड़ है।

जैसे ही उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे, आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी।

#WATCH | Ranchi: On Bihar Election, JMM leader Supriyo Bhattacharya says, "...Bihar elections are happening during festival season, people will be occupied in their personal work...We have urged party high command to take a call on candidates soon...We have strategic hold on… pic.twitter.com/aNBebcqQe3 — ANI (@ANI) October 11, 2025

उन्होंने कहा कि अपने संगठन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम संगठन की पार्टनरशिप में साथ है डिक्टेरशिप में नहीं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने जीतने की शर्त पर अपनी सीटें बताई हैं। आशा है जल्द फैसला हो जाएगा।



समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ