Bihar Politics: जेपी नड्डा से मिल जीतन राम मांझी ने सौंपी 15 सीटों की सूची; सीट शेयरिंग से नाखुश
एनडीए में सीट बंटवारे के बीच, जीतन राम मांझी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को 15 सीटों की सूची सौंपी है। 'हम' अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि लोजपा (रा) कुछ सीटों पर दावा कर रही है। मांझी ने गया जिले की अधिक सीटों पर दावेदारी की है। सीट बंटवारे को लेकर 'हम' का रुख अभी स्पष्ट नहीं है।
राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट बंटवारे की माथापच्ची के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) ने अपनी 15 सीटों की सूची भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को नई दिल्ली में करीब तीन बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
इसमें मांझी ने अपनी पार्टी की पसंदीदा सीटों से भाजपा नेतृत्व को अवगत करा दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रा) और हम के बीच फंस रहे चुनिंदा सीटों के पेंच के बीच पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी जीती हुई सीटें किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है।
पिछले चुनाव में हम ने सात सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें गया की बाराचट्टी, टिकारी और इमामगंज जबकि जमुई की सिकंदरा सीट पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार लोजपा (रा) की एनडीए में इंट्री ने सीटों का गणित गड़बड़ कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, हम की जीती हुई सीट इमामगंज और सिकंदरा चिराग अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, जबकि हम इसे किसी भी हाल पर छोड़ने को तैयार नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, मांझी ने जिन 15 सीटों की सूची सौंपी हैं, उनमें गया की विधानसभा सीटें अधिक हैं। पिछली बार हम ने बाराचट्टी, टिकारी, इमामगंज, सिकंदरा के साथ जहानाबाद की मखदुमपुर, औरंगाबाद की कुटुम्बा और पूर्णिया की कस्बा सीट से भी उम्मीदवार उतारे थे।
इस बार इन सीटों के अलावा गया की गुरारू, अतरी और बोधगया सीटें भी मांझी ने अपनी पार्टी हम के लिए मांगी है। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर, बखरी जैसी सीटों पर भी दावेदारी की गई है।
पार्टी के तेवर कभी गरम, कभी नरम
एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर हम के तेवर कभी नरम तो कभी गरम दिखाई पड़ रहे हैं। असम से लौटने के बाद शनिवार की सुबह नई दिल्ली रवाना होते समय पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी फैसला होना है। यहां भी बात हुई है, वहां भी बात होगी।
एनडीए के नेता-पार्टनर सब दिल्ली में बैठे हैं। हम भी पीछे से जा रहे हैं। हमको अभी कुछ पता नहीं है। हम अनुशासनित पार्टी है। हम को जितनी सीटें मिलेंगी, उस पर लड़ेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडेय ने कहा कि पार्टी ने एनडीए नेताओं को अपनी मांग से अवगत करा दिया है। राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता।
पार्टी के सारे विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी बैठकों का दौर जारी है और उम्मीद है जल्द सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।