बिहार विधानसभा चुनाव 2025: सीट शेयरिंग पर मांझी नरम, कहा- जितनी सीटें मिलेंगी, उसपर लड़ेंगे
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं। पहले 15 सीटों की मांग कर रहे मांझी अब एनडीए द्वारा दी जाने वाली सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वे एक अनुशासित पार्टी हैं और जितनी सीटें मिलेंगी, उस पर लड़ेंगे। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। दो-तीन दिन पूर्व 15 सीटों की जिद पर अड़े मांझी अब एनडीए की ओर से दी जाने वाली सीटों पर लड़ने को तैयार दिख रहे हैं।
शुक्रवार की देर रात असम से लौटे जीतन राम मांझी शनिवार की सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भी दिल्ली रवाना होने की खबर है। दिल्ली में भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ एनडीए के घटक दलों की भी आज सीट शेयरिंग पर दिनभर बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लग सकती है।
नई दिल्ली रवाना होने से पूर्व पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट शेयरिंग पर फैसला होना है। यहां भी बात हुई है, वहां भी बात होगी। एनडीए के नेता-पार्टनर सब दिल्ली में बैठे हैं। हम भी पीछे से जा रहे हैं। सीटों के मुद्दे पर सवाल किए जाने पर मांझी ने कहा कि अध्यक्ष की बात तो माननी पड़ेगी। हमको अभी कुछ पता नहीं है। हम अनुशासनित पार्टी है। हम को जितनी सीटें मिलेंगी, उस पर लड़ेंगे।
मालूम हो कि दो से तीन दिन पूर्व मांझी ने स्पष्ट किया था कि उन्हें अपने दल के लिए कम से कम 15 सीटें चाहिए ताकि जीतकर सात से आठ विधायक आए और उनके दल को राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सके। मांझी ने कहा कि था कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिलेंगी तो उनकी पार्टी हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी।
