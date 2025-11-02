JEE Main 2026: अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; नए नियम होंगे लागू

जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आवेदन 27 नवंबर तक कर सकते हैं। इस बार एनटीए ने परीक्षा में में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो रोकने की कोशिश में लगा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनटीए ने जेईई मेन से परीक्षा सुधारों पर बनी डॉ. के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए नियम बनाए गए हैं। एनटीए ने 2026 की परीक्षा में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उम्मीदवार को उसकी पसंद के शहर में ही परीक्षा केंद्र मिले। जब विद्यार्थी फार्म भरेंगे तो उन्हें अपना स्थाई व वर्तमान पता लिखना होगा।

दोनों पतों के आधार पर शहरों की सूची जारी की जाएगी। इस सूची के आधार पर छात्र अपनी पसंद के अधिकतम चार शहरों का चुनाव कर सकते है। एनटीए ने कहा है कि इस बार स्थाई और वर्तमान पते के आधार पर ही शहरों के विकल्प दिखाई देंगे, ताकि गलती की संभावना न रहे और छात्र को अपने घर से ज्यादा दूर न जाना पड़े। इस बार उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछली बार 299 परीक्षा केंद्र थी, जिसे बढ़ाकर 323 किया गया है।

लाइव फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी इस बार के परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म भरते समय छात्र को अपनी लाइव फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। साथ ही लेटेस्ट फोटोग्राफी की स्कैन इमेज भी अपलोड होगा। पहले छात्र को अपनी फोटो अपलोड करनी होती थी, लेकिन देखने में आता था कि छात्र कई साल पुरानी फोटो भी अपलोड कर देते थे, जिसके चलते कई बार गड़बड़ी की शिकायतें भी आती थी। इस बार फोटो की चेकिंग दो बार होगी। एक तो लेटेस्ट फोटो की और दूसरी लाइव फोटोग्राफ की।

एक से ज्यादा फॉर्म भरने पर होगी कार्रवाई जो छात्र फॉर्म भरेगा, वही एग्जाम देने आए, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगर दोनों फोटोग्राफ एक जैसी नहीं होंगी तो सिस्टम कैंडिडेट को अलर्ट करेगा। उसके बाद भी छात्र अगर पुरानी फोटो ही अपलोड करेगा तो उसे दिक्कत हो सकती है।

कलर फोटो हो, जिसमें उम्मीदवार के चेहरे का 80 प्रतिशत हिस्सा दिखाई देना चाहिए। छात्र यह ध्यान रखें कि वह एक ही आवेदन फॉर्म भरेंगे। एक से ज्यादा फॉर्म भरने पर कार्रवाई होगी। आवेदन फार्म में ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर को बहुत ध्यान से भरना होगा।

ई-केवाईसी लागू इस बार के परीक्षा में ई-केवाईसी का भी नियम लागू किया गया है। इस नियम के माध्यम उम्मीदवार की पहचान को डिजिटल तरीके से सत्यापित किया जा सकेगा। आधार आथेंटिकेशन के जरिए नाम, जन्म तिथि, फोटोग्राफ जैसी जानकारी का उपयोग करके सत्यापित किया जाता है।

यह यूआइडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा रिपाजिटरी (सीआईडीआर) के माध्यम से होता है। चूंकि आधार कार्ड में अभिभावक का नाम नहीं होता है और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन फार्म में देनी होगी। अभी छात्र पहले चरण की परीक्षा के लिए कर सकता आवेदन जेईई मेन दो चरणों में होता है। पहले चरण की परीक्षा के लिए 27 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा 21-30 जनवरी के बीच होगी। 12 फरवरी 2026 तक पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। जो छात्र दूसरे चरण की भी परीक्षा देना चाहेंगे, उन्हें जनवरी के आखिरी सप्ताह से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा।