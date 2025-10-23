जेईई मेन 2026: आधार कार्ड से होगा ऑनलाइन आवेदन का मिलान, इन बातों का ध्यान रखें अभ्यर्थी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जेईई मेन 2026 के आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। अब आधार कार्ड के अनुसार ही आवेदन करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन का मिलान आधार कार्ड से अनिवार्य होगा। अभिभावक का नाम आधार में न होने पर अलग से भरना होगा। आवेदन जल्द ही jeemain.nta.nic.in पर शुरू होंगे।
जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जेईई मेन-2026 आवेदन प्रक्रिया में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। नए नियम के तहत आवेदन अब आधार कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन और आधार कार्ड का मिलान अनिवार्य होगा।
एनटीए आधार प्रमाणीकरण के जरिए यूआईडीएआई से नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा। यदि अभिभावक का नाम आदि आधार कार्ड में दर्ज नहीं होगा तो उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये विवरण अलग से भरने होंगे।
यदि किसी उम्मीदवार का नाम आधार कार्ड और 10वीं के शैक्षिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट में मेल नहीं खाता है तो आवेदन भरते समय इसे ठीक करने का विकल्प भी एनटीए उपलब्ध कराएगा।
एनटीए दो से तीन दिनों में जेईई मेन जनवरी सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा। यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल दोनों सत्रों में आयोजित की जाएगी। दोनों सत्र के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर शुरू होगी। पहले सत्र की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी।
इस बार बढ़ेगी परीक्षा केंद्रों की संख्या
एनटीए ने जेईई मेन 2026 में अधिक उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों की विशेष जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि सभी आसानी से परीक्षा दे सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।