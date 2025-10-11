'बिहार में बहार है...' के बाद अब जदयू ने गढ़े नीतीश को केंद्र में रख थोक में नारे, बोल रहा बिहार के साथ योजनाओं का दे रहे ब्योरा
जदयू ने विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर नए नारे गढ़े हैं। 'बोल रहा बिहार' अभियान में योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नारों में 'नीतीश हैं तो विश्वास है' और 'विकास की बयार' जैसे नारे शामिल हैं। शिक्षा, विधि-व्यवस्था और किसानों के लिए भी नारे बनाए गए हैं। ऑनलाइन अभियान में योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है।
भुवनेश्वर वात्स्यायन,पटना। विधानसभा चुनाव को ले जदयू ने नीतीश कुमार को केंद्र में रख थोक में नए नारे गढ़े हैं। जदयू लोगों को जागरूक करने की योजना के तहत आनलाइन मोड में बोल रहा बिहार अभियान चला रहा। इस अभियान में नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ अलग-अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही। इसके अतिरिक्त आम लोगों से बातचीत के छोटे-छोटे वीडियो क्लिपिंग्स को भी थोक में तैयार किया गया है।
नए नारे खूब गढ़े जा रहे
चुनाव के पहले तक जदयू का यह नारा चल रहा था कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। अब नए नारे आ गए हैं। इनमें सारे नारे नीतीश केंद्रित हैं। नारे हैं-नीतीश हैं तो विश्वास है, विकास है। एक नारा है-जनता की पुकार, फिर एक बार नीतीश सरकार। उम्मीद का एक नारा है- विकास की बयार, जनता का प्यार, फिर आएगी नीतीश सरका्र।
विकास को केंद्र में रख एक अन्य नारा है-विकास की बयार, आत्मनिर्भर बिहार, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को केंद्र में रख यह नारा है- हर घर, हर दिल से एक ही पुकार, फिर से नीतीश कुमार। बिहार ने पकड़ी है विकास की रफ्तार फिर से नीतीश कुमार। किसानों को मिला खाद, बीज और सिंचाई का उपहार, सबसे अच्छे नीतीश कुमार। एक नारा है- फिर दौड़ेगा विकास का पहिया, बोल रहा बिहार, फिर से नीतीश कुमार। एक नारा इस तरह भी है- विकास की कहानी फिर से दोहरायी जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार 14 नवंबर को फिर से आएगी।
अलग-अलग महकमों को केंद्र में रख भी हैं नए नारे
अलग-अलग महकमों को केंद्र में रख भी जदयू ने नारे गढ़े हैं। शिक्षा विभाग को केंद्र में रख नारा है-शिक्षा में किया बड़ा सुधार, मांगे बिहार नीतीश कुमार। विधि-व्यवस्था पर नारा है-जिसने बनाया भयमुक्त बिहार, उनका नाम है नीतीश कुमार। अपराध पर जिसने किया काबू, नीतीश कुमार हैं, सुशासन बाबू। हर नल का जल पर नारा है-हर घर पहुंचाया नल का जल, नीतीश कुमार ने दिया बेहतर कल।
ऑनलाइन चल रहा बोल रहा बिहार अभियान
जदयू का आनलाइन अभियान भी नीतीश कुमार को केंद्र में रख चल रहा। इसे बोल रहा बिहार का नाम दिया गया। इसके तहत छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए गए हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ विभागों के काम बताए जा रहे। इसके तहत एक क्लिप है -उन्नत खेती के लिए किसानों को मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के तहत 40 करोड़ की सब्सिडी की बात भी बतायी जा रही। प्लग एंड प्ले माडल का भी जिक्र है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।