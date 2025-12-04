Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जदयू के नरेंद्र नारायण यादव बनेंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, आज चुने जाएंगे निर्विरोध

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:18 AM (IST)

    जदयू नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होंगे। आज उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, क्योंकि वे इस पद के लिए एकमात्र उम्म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जदयू के विधायक नरेंद्र नारायण यादव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव 18वीं विधानसभा के भी उपाध्यक्ष होंगे। बुधवार को इस पद के लिए उनका नामांकन दाखिल हुआ। एक ही नामांकन हुआ है।

    इसलिए गुरुवार को उनका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। वे वर्तमान विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। 17वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष पद पर उनका निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ था।

    नीतीश कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री

    नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिला के आलमगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक हैं। 1995 में पहली बार विधायक बने थे। 2025 में इसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी आठवीं जीत हुई है। नीतीश कैबिनेट में वे मंत्री भी रह चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम नीतीश औपचारिक तौर सदन के नेता घोषित

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर बुधवार को सदन का नेता घोषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इसकी घोषणा की। इससे पहले नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल और बाद में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद ही उन्हें राज्यपाल की ओर से सरकार के गठन का आमंत्रण दिया गया था।

    6 अधिकारियों को विभिन्न मंत्रियों का बनाया गया आप्त सचिव

    बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के छह अधिकारियों को विभिन्न मंत्रियों का आप्त सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ज्ञानेंद्र कुमार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नलिन कुमार को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह, मनीष वर्मा को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सुरेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, अमिताभ सिंह को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय एवं मो. इश्तेयाक को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आप्त सचिव बनाया गया है।