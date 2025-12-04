जदयू के नरेंद्र नारायण यादव बनेंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, आज चुने जाएंगे निर्विरोध

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव 18वीं विधानसभा के भी उपाध्यक्ष होंगे। बुधवार को इस पद के लिए उनका नामांकन दाखिल हुआ। एक ही नामांकन हुआ है। इसलिए गुरुवार को उनका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। वे वर्तमान विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। 17वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष पद पर उनका निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ था। नीतीश कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिला के आलमगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक हैं। 1995 में पहली बार विधायक बने थे। 2025 में इसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी आठवीं जीत हुई है। नीतीश कैबिनेट में वे मंत्री भी रह चुके हैं।

सीएम नीतीश औपचारिक तौर सदन के नेता घोषित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर बुधवार को सदन का नेता घोषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इसकी घोषणा की। इससे पहले नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल और बाद में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद ही उन्हें राज्यपाल की ओर से सरकार के गठन का आमंत्रण दिया गया था।