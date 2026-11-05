बिहार MLC चुनाव में अपनों ने हराया या BJP ने नहीं दिया साथ? लीडरशिप के सामने JDU प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election) में चार सीटों में तीन पर हार व एक सीट पर जीत में आए व्यवधान को केंद्र में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को सभी चार सीटों से चुनाव लड़े प्रत्याशियों से अलग-अलग बात की।

जदयू नेतृत्व ने सभी उम्मीदवारों को कहा कि अगर उन्हें किसी के खिलाफ शिकायत है और उसके प्रमाण भी हैं उनके पास तो इस बारे में पार्टी को लिखित शिकायत करें। दल के स्तर पर इसे एनडीए के फोरम पर रखा जाएगा।

वहीं, पार्टी नेतृत्व ने दो टूक कहा कि जिसने भी पार्टी में रहकर दल के प्रत्याशी का विरोध किया उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आए नीरज की बारी सबसे आखिर में थी। तीन सीटों पर हार गए प्रत्याशियों के बाद उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। नीरज ने कहा कि उनका पार्टी के ही विधायक ने किस तरह से विरोध किया यह सार्वजनिक है। इस विरोध के बाद भी वह चुनाव जीतकर आए। पार्टी नेतृत्व ने यह कहा कि दल के स्तर इस प्रकरण में कार्रवाई हो चुकी है।