JDU और BJP में चल रहा शह-मात का खेल, RJD ने कहा-सुशासन को लग बट्टा लगा रही भाजपा
Bihar News: राजद ने आरोप लगाया है कि बिहार की राजनीति में JDU और BJP के बीच सत्ता को लेकर खींचतान जारी है। भाजपा पर सुशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Poliltics: राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने शुक्रवार को कहा कि श्रेय की होड़ में भाजपा और जदयू के बीच अभी शह-मात का खेल चल रहा है।
जनहित में सरकार द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। जदयू की ओर से नौकरी, रोजगार और विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा, जबकि भाजपा की ओर से 400 सौ अपराधियों और माफियाओं की सूची बनाकर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही।
इस तरह भाजपा द्वारा नीतीश कुमार के सुशासन को ही बट्टा लगाया जा रहा है, क्योंकि 20 वर्षों से नीतीश के पास ही गृह विभाग का दायित्व रहा है।
भाजपा कोटे के मंत्रियों को साथ लिए बिना नीतीश अपने विश्वस्त अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए निकल जा रहे। यह वस्तुत: श्रेय की होड़ है।
डिप्टी सीएम के जुलूस में हर्ष फायरिंग पर करें कार्रवाई
RJD के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव का आरोप है कि लखीसराय के बड़हिया में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के स्वागत जुलूस में उनके समर्थकों द्वारा हर्ष फायरिंग की गई।
खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। अब यह देखा जाए कि सुशासन का दंभ भरने वाली सरकार इसके विरुद्ध कब तक कार्रवाई करती है।
अरुण के अनुसार, एनडीए की नई सरकार में सत्ता संरक्षित अपराधियों और सामंतवादियों-गुंडों का मनोबल सातवें आसमान पर है। हत्या, लूट, डकैती की वारदात रोज हो रही। जनता भगवान भरोसे है।
नई सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कराने का नोटिस भेजे जाने पर राजद आक्रोशित है। पार्टी नेताओं ने सरकार के निर्णय को तानाशाही बताया है।
इस क्रम में मुख्य रूप से भाजपा को पार्टी ने निशाने पर रखा है। आरोप है कि भाजपा के इशारे पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया है।
अब लखीसराय में डिप्टी सीएम के जुलूस में फायरिंग की घटना ने राजद को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है।
